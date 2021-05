Ayuso se sincera y explica el bulo con el que han intentado hacerle más daño: "Lo he aguantado mucho tiempo"

Este domingo, 'Salvados' regresó por todo lo alto. La nueva temporada del programa de La Sexta comenzó con un episodio dedicado a Isabel Díaz Ayuso, titulado 'El ciclón Ayuso'. Una entrevista que resultó ser muy llamativa, dado que habían pasado muy pocos días desde que la candidata del Partido Popular se había convertido en la gran ganadora de las elecciones de la Comunidad de Madrid.

En la entrega, Gonzo pudo acompañar a la política durante la campaña del 4-M. Mientras la acompañaba a sus compromisos, el periodista la iba entrevistando. "Me hicieron campañas para acomplejarme, para minusvalorarme, gobernarme... Todos los días, constantemente, cómo hablaba, cómo vestía...", comenzó diciendo Ayuso, quejándose así de que es muy atacada desde que se convirtió en candidata.

A raíz de esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Iván Redondo, asesor de Pedro Sánchez, de los constantes ataques recibidos y de crear el acrónimo 'IDA': "El acrónimo 'IDA' se creó desde el departamento de Iván Redondo, para dejarme de desquiciada", aseguró.

Asimismo, también aprovechó su presencia en el programa de La Sexta para desmentir los bulos que la llevan acompañando durante años. La política hizo hincapié en los rumores que la señalan por estar tras la cuenta de Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Este rumor se ha hecho cada vez más grande, lo que le ha ido aportando veracidad. Sin embargo. Ayuso aclaró que no era verdad.

"No, no escribí los tuits de Pecas. Fue una anécdota. Fue en el año 2011. Acabando las elecciones, una tarde hablamos de que en Downing Street o en la Casa Blanca tienen cuentas las mascotas de los presidentes. Pensamos en hacer la de la mascota de Esperanza Aguirre. Poco después entré como diputada y no me dediqué a aquella. Lo he aguantado como bulo durante mucho tempo y la propia Esperanza Aguirre ni lo sabía. Eso lo llevo todos los días encima. Se usa de forma torticera", explicó al presentador.









Fue entonces cuando el conductor del espacio se interesó por las célebres frases que ha ido diciendo y que se han hecho virales. "No lo hago a propósito. De repente digo una ocurrencia porque me gusta tomarme la vida así y no tengo por qué modular. Y se agradece", reconoció Ayuso.

"No tengo tantas ocurrencias. Como tanta gente comentó lo de los ex, dio juego. Mi padre era de un pueblo pequeño de Ávila. En esos sitios el que es distinto está asfixiado y acababa yéndose. Si acabas mal con una persona te la vas a encontrar. Es una reflexión, no es una ocurrencia. En Madrid puedes empezar mil veces desde cero", explicó, haciendo referencia a la frase que se viralizó durante la campaña previa a las elecciones madrileñas. "Yo soy así, no puedo luchar conmigo misma", apuntó.









Su relación con Pablo Iglesias

De la misma manera, destapó toda la verdad sobre su supuesta pasada amistad con Pablo Iglesias. La política del PP se mojó sobre su habitual participación en 'La Tuerka', formato de televisión que presentaba el ex líder de Podemos. "Me veía en la obligación de ir a todas partes. No me gustaba calentar silla y poco más, hay que gente que lleva 5 o 6 legislaturas y nadie conoce sus nombres", sentenció Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid admitió que una vez se tomó "una cerveza con Pablo Iglesias en el bar de enfrente al salir del programa". No obstante, insistió en que fue algo puntual que no volvería a hacer. "Después de lo visto, de cómo ha hablado de mi partido, de quien no le vota, como ha mentido, la persona que es... Lo quiero lejos. Yo me defiendo de personas que hablan así. Mi objetivo es que ese tipo de políticas, a través de la palabra, no entren en las instituciones o pasen el menor tiempo posible", declaró, dejando claro el motivo por el que no se planteaba una buena relación con Iglesias.