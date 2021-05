Ayuso se sale del guion en Salvados y cuenta una anécdota de cuando Iglesias era joven: "Querían quemarlo"

La actual presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la protagonista este domingo en La Sexta, en el programa 'Salvados' presentado por Gonzo. En esta ocasión, el periodista de Atresmedia se ha sumergido en la campaña electoral de la candidata del Partido Popular y también ha tenido la oportunidad de charlar con Ayuso de diferentes aspectos, tanto de dentro como de fuera de la política. Entre ellos, el papel de Pablo Iglesias en la política de nuestro país.

Este domingo ha culminado una semana espectacular para Isabel Díaz Ayuso después del gran resultado obtenido en los comicios madrileños del pasado 4 de mayo, cuando consiguió sumar 65 diputados en la Asamblea de Madrid y por tanto asegurarse casi de forma definitiva la opción de gobernar en solitario los dos próximos años. Además, estos resultados han tenido mucha trascendencia a nivel nacional, ya que para muchos eran unas elecciones que en las que se enfrentaban dos modelos de gobernanza: el impulsado por Ayuso desde la Puerta del Sol y el de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

La entrevista de Gonzo con Ayuso

En este sentido, Gonzo ha podido subirse a la caravana del Partido Popular que ha acompañado durante estas últimas semanas a Ayuso por toda la Comunidad de Madrid, pero también ha tenido la oportunidad de sentarse a charlar con la política del Partido Popular para preguntar por nombres propios. En esta ocasión ha salido el nombre de Pablo Iglesias.

Iglesias daba la sorpresa días después del adelanto electoral, señalando que dejaba la Vicepresidencia del Gobierno para disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid como candidato de Unidas Podemos. En este sentido, la formación morada cosechó un mal resultado que, aunque superó los datos registrados en 2019, provocaron la salida de Iglesias de la vida política.

En el pasado, Iglesias y Ayuso compartieron programa de televisión, donde debido a sus discrepancias ideológicas debatían sobre los asuntos más importantes de la crónica política. Sobre este asunto le ha preguntado Gonzo a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, haciendo colación a un hecho que ha marcado de una manera u otra la campaña de Ayuso: su apoyo incondicional a la hostelería madrileña.

La respuesta de Ayuso a Gonzo sobre Iglesias

En esta dirección, Gonzo ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso si volvería a tomar cañas con Pablo Iglesias como hizo durante las grabaciones de 'La Tuerka', cuestión a la que la líder popular ha respondido con un tajante no. Pero en este sentido, Ayuso ha querido explicar una anécdota que tuvo lugar con Iglesias y que fue donde comenzó su cambio de opinión respecto al líder de Unidas Podemos: "Fíjate que la primera vez que fui a ese debate, el primer o el segundo día, yo creo que fue el primero, había un debate sobre las elecciones americanas, entonces el debate era Romney u Obama", recuerda la presidenta de Madrid, que destaca cómo ella se puso con Romney porque seguro que todos defendían a Obama: "y querían quemar los Estados Unidos directamente, como yo no lo conocía verdaderamente, me llamó la atención".

Por último, Ayuso ha señalado que no quiere tener cerca a una persona como Iglesias: "Ahora, con el tiempo, después de lo visto, después de cómo le he visto hablar de mi partido, de las personas que no le votan, cómo ha mentido y cómo está haciendo esta campaña, la persona que es, yo le quiero lejos".

También te puede interesar

La pregunta de Gonzo a Iglesias sobre 'La Última Hora' que le saca de sus casillas: "Al nivel de Atresmedia"

Gonzo sorprende en ‘La Sexta Noche’ y cambia de opinión sobre Illa y Simón: “¡Lo que hay que escuchar!”