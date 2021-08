Ayuso corta en directo 'Espejo Público' después de la pregunta de Lorena García: "No estoy para eso"

Este lunes ha sido entrevista en 'Espejo Público' la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una intervención, eso sí, que no ha pasado desapercibida por la forma en la que la presidenta madrileña ha cortado muy tajante a la presentadora del espacio de Antena3, Lorena García.

Todo ha comenzado cuando la conductora del programa le ha preguntado por sus compañeros de partido durante la Conferencia de Presidentes que se celebró el pasado viernes. Concretamente se refería a los presidentes de Galicia y Murcia, Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras, quienes aplaudieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando concluyó la reunión que congregó a los líderes autonómicos.

La anécdota la desveló el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y este lunes han querido preguntarle directamente a ella. Una cuestión que no ha parecido hacerle especial gracia, ya que a modo de respuesta ha sido muy tajante: "Yo es que no estoy para eso", ha estallado la presidenta madrileña al ser preguntada por sus compañeros 'populares'.





A continuación, Ayuso ha asegurado que "al final de la Conferencia de Presidentes lo importante no es esto, que en todo caso siempre se intenta acabar con buen clima, sino con resultados".

"No esperábamos gran cosa, pero fuimos altamente decepcionados porque, a diferencia de otras reuniones entre presientes, ahora ya han empezado a poner nombre y apellidos al culpable de los males en otras autonomías, y en concreto Madrid", ha apuntado la líder madrileña.

En este sentido, ha cargado directamente contra Revilla que, según ella, "sí que se señalaba a Madrid", ha denunciado. "Esos agravias que se inventan algunas comunidades autónomas para no hablar de su propia gestión me parece que es insensato. No podemos buscar más enfrentamiento territorial", aseguró de inmediato la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las peticiones de Ayuso durante la Conferencia de Presidentes

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, volvió a defender el pasado viernes "la autonomía fiscal" de su región frente al Gobierno central y arremetió contra los "privilegios" que cree que reciben Cataluña y el País Vasco por parte de Pedro Sánchez, al que pidió "lealtad" con las comunidades que son fieles a la unidad de España.

Durante su intervención en el foro autonómico Ayuso aprovechó para rechazar la "fiscalidad a la carta" y la "bilateralidad" con la que, a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata a comunidades como Cataluña o País Vasco.





Criticó, además, que "algunos presidentes socialistas" hubieran puesto en tela de juicio "la autonomía fiscal de Madrid" y "se hayan cebado con el efecto capitalidad" para fomentar "una supuesta descentralización de sedes", y defendió que "no va a pedir más" de lo que le corresponde, pero que quiere que "dejen en paz" a la Comunidad de Madrid.

"Me causa perplejidad el hecho de comprobar que somos un país cuyo Gobierno opera contra los intereses de su capital y se permite", dijo la presidenta madrileña, quien además expresó su preocupación por el hecho de que en la reunión se hubiera oído hablar de "federalismo" y avanzó que, de ser así, Madrid solo asistirá a próximas conferencias que se planteen "dentro de los límites de la Constitución".