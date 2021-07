Ayuso, Urkullu o Feijóo: las peticiones de los presidentes autonómicos en la Conferencia

La XXIV Conferencia de Presidentes que hoy se ha celebrado en Salamanca ha arrancado con la tradicional foto de familia, presidida por el rey en la plaza mayor de la ciudad, en la que han posado junto a don Felipe el presidente del Gobierno y los 16 presidentes autonómicos y dos de ciudades autónomas presentes.

La Conferencia de Presidentes, el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral Estado-comunidades, ha abordado hoy asuntos como el proceso de vacunación, la despoblación y el reto demográfico y los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Contará con una sola ausencia, la del presidente catalán, Pere Aragonès, que dijo preferir la relación bilateral con el Estado, algo que lamentó el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, porque de esta forma no será escuchada la voz de los catalanes respecto a temas "muy importantes".

Ayuso exige al Gobierno lealtad a comunidades "fieles a la unidad de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido lealtad a las comunidades autónomas que son "fieles" a la unidad de España, frente a "los privilegios que puedan encontrar los dirigentes políticos nacionalistas e independentistas de Cataluña y País Vasco".

"Creo que hay que ser leal con todas aquellas comunidades autónomas que sí somos fieles testigos de la unidad de nuestro país, del conjunto de España y no tanto precisamente con quienes quieren aprovechar estas circunstancias para hacer todo lo contrario", ha señalado.

En este sentido, según ha recogido el Gobierno regional en un comunicado, la presidenta ha criticado ante los dirigentes presentes en la reunión que haya quienes intenten "aprovechar el contexto de estas conferencias para obtener una serie de beneficios, cuando no una reunión bilateral", en referencia a Cataluña y el encuentro que se va a celebrar el próximo lunes.

Por otro lado, Ayuso ha defendido la autonomía fiscal entendiendo que "todas las comunidades autónomas han de ser libres para llevar dentro de su corresponsabilidad fiscal la política que consideren". Así, ha rechazado la subida de impuestos en Madrid y la recuperación de tributos como el de Patrimonio o el de Donaciones y Sucesiones, que está prácticamente extinguido.

López Miras, "insatisfecho" por la "falta de respuestas"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que no se va "para nada satisfecho porque no hay novedad alguna, no se ha dado respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas y solo ha habido monólogos del presidente del Gobierno".

López Miras, que ha comparecido junto a la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, y el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, ha insistido en que "no es una conferencia de presidentes" sino más bien "una reunión de presidentes autonómicos", de la que se ha salido "con el resultado esperado", "sin un acuerdo formal".

El presidente murciano ha subrayado que cualquier encuentro entre presidentes autonómicos "es muy positivo" pero cree que, además de eso, "habría sido útil poder realizar un trabajo previo y llegar a esta reunión con acuerdos previos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Urkullu niega haber ido a la Conferencia a cambio de concesiones

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado que haya asistido a la Conferencia de Presidentes de Salamanca a cambio de "rebendas o concesiones" del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha rechazado que Euskadi tenga "privilegios" respecto a otras comunidades autónomas.

Además, ha denunciado el "desconocimiento interesado" sobre el Concierto Económico, que está contemplado en ordenamiento jurídico, la Constitución y el Estatuto, y es, por tanto, "de obligado cumplimiento". Tras afirmar que para la Comunidad Autónoma Vasca supone "un riesgo", ha asegurado que "no se financia del Estado".

Urkullu ha rechazado las acusaciones de algunos representantes de otras autonomías que han criticado que Euskadi tiene "privilegios", después de que el Lehendakari haya participado en la cumbre tras el acuerdo sobre la concertación de nuevos impuestos en la reunión de este pasado jueves de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Feijóo pide un esfuerzo para conseguir más vacunas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado la atención sobre "la contradicción" de que se exija el pasaporte covid o prueba PCR negativa para acceder a la cumbre de presidentes de Salamanca, pero esta "seguridad sanitaria" no se ofrezca a todos los ciudadanos para acceder a locales de hostelería. También ve "insuficiente" el refuerzo de vacunas anunciado por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

En su intervención, según ha informado la Xunta, expuso las diez propuestas que ya había avanzado en la pasada jornada, que se centran en tres ámbitos: "unidad ante la crisis sanitaria, unidad para la reactivación económica y unidad ante el reto demográfico".

Al respecto de la pandemia, Feijóo ha defendido la relevancia de la vacunación y ha reclamado al Gobierno "un esfuerzo" para lograr más dosis para poder inmunizar cuanto antes a toda la población y evitar nuevas olas. El presidente gallego ha agradecido el anuncio de Sánchez de un refuerzo de vacunas en agosto, aunque lo calificó de "insuficiente", dado que aún así "seguirían siendo muchas menos que las vacunas disponibles en junio".

Ximo Puig, contra los privilegios fiscales

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que "la mayoría" de las comunidades autónomas no quieren que haya privilegios fiscales en España y que el "efecto capitalidad" ha de tener una contraprestación, lo que no supone ir en contra de Madrid, pero esta comunidad "no puede estar mirándose el ombligo permanentemente".

En la cumbre autonómica, el jefe del Gobierno valenciano ha planteado cuestiones relacionadas con algunas consecuencias derivadas de la pandemia, como la salud mental y la covid resistente, y ha trasladado la necesidad "inaplazable" de abordar los debates de la reforma de la financiación autonómica y la descentralización del Estado.

Page pide hablar de cómo traer a Puigdemont tras perder su inmunidad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha invitado al Gobierno catalán y a su presidente, Pere Aragonès, a aprovechar la Comisión Bilateral con el Gobierno de España de la próxima semana para abordar la forma de "cómo traer" desde Bélgica a Carles Puigdemont, toda vez que la justicia europea le ha retirado la inmunidad. Ha considerado que a Aragonès le hubiera venido bien venir a esta cita. "Le hubiera salido más a cuenta venir a Salamanca que irse a Bruselas. Si va a Waterloo, que sea para traer a Puigdemont, que ya no tiene impunidad. Aquí hay que cumplir con las leyes todos", ha aseverado García-Page.

Aunque no le desea mal a nadie, sí que quiere que Puigdemont "dé la cara" para evitar "poner en riesgo el conjunto de la convivencia de los españoles".

Sobre la Comisión Bilateral, asegura que le parece bien que se reúnan ambas instituciones, algo que "no debería ser noticia", al tiempo que ha opinado que no sólo el Gobierno catalán está "pensando en dinero".

Revilla pide a Sánchez que la vacuna sea obligatoria

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que busque una fórmula legal para que la vacuna del coronavirus sea obligatoria en nuestro país y que "unos pocos no compliquen la vida a los demás".

"Que busque la fórmula de articular legalmente la obligatoriedad de vacunarse", ha solicitado el líder del PRC a su homólogo del PSOE. Revilla ha indicado que Sánchez se ha comprometido a estudiar esta petición, realizada únicamente por el mandatario cántabro.

"Aunque en España no hay mucho negacionista, con que haya un 5 ó un 7 por ciento, nos pueden complicar la vida a todos los que estamos cumpliendo con algo que sabemos que es eficaz, que es la vacuna", ha advertido el regionalista para justificar su petición. "Una sociedad no puede permitir que unos pocos puedan poner en peligro a los demás", ha remachado.

Así, a su juicio, "la obligatoriedad de la vacuna ha de imponerse con rango legal". Y tras recordar que el presidente francés, Emmanuel Macron "lo va a hacer" en el país vecino, Revilla ha indicado que el Gobierno de España tiene medios -abogados del Estado, juristas, etc- "para mirar la manera de que unos pocos no compliquen la vida a los demás".

Armengol reclama ante el Gobierno "el problema de la hiperpoblación" en Baleares

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reclamado "el problema de la hiperpoblación" en Baleares. La dirigente balear ha valorado el encuentro tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el resto de líderes regionales: "Hay una voluntad de puesta en común de los problemas y de buscar soluciones conjuntamente".

Así, ha destacado la "cogobernanza" en aras de avanzar, según Armengol, hacia un Estado federal basado en la forma de trabajar entre el Gobierno y las comunidades autónomas. De este modo, Armengol ha agradecido el proceso de vacunación en España y la noticia de Sánchez de la compra de más dosis de vacunas Pfizer para el mes de agosto ya que "poder incrementar el ritmo de vacunación es la esperanza de todos".

Mañueco pide "concreción" al Gobierno en las medidas contra la despoblación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido "concreción" al Gobierno en su estrategia nacional por el reto demográfico, cuya "música suena bien", pero ha pedido esperar a "escuchar la letra".

Mañueco ha exigido al Gobierno central un "diálogo fluido" con las comunidades autónomas, especialmente con las que más afectadas por la despoblación, para que sean "escuchadas" y así tener en cuenta sus propuestas. Ha reconocido que también en este asunto la reunión se ha limitado a un "análisis genérico" por parte del presidente del Gobierno sobre su compromiso en la lucha contra la despoblación, por lo que ha anunciado que su Ejecutivo ya ha solicitado para después del verano una reunión con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

"Es necesario un diálogo fluido", ha resumido Mañueco, quien en este sentido ha demandado igualmente la futura aprobación de una ley de pequeños municipios -menos de 5.000 habitantes-, de los que Castilla y León cuenta con 2.200.