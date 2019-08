El autor de Juego de Tronos desvela los problemas que le ha supuesto el éxito de la serie

George R. R. Martin, autor de la saga literaria 'Canción de hielo y fuego', en la que se inspiró el rey de los dramas épicos, 'Juego de Tronos', ha sido tajante: la ficción que ha marcado el inicio del siglo XXI le ha perjudicado. "No creo que la serie haya sido muy buena para mí, porque cada cosa que debería haberme acelerado, realmente me retrasó", ha señalado en una entrevista concedida a 'The observer'. "Que la serie haya terminado es una liberación, porque ahora estoy a mi propio ritmo", ha sentenciado.

Martin hace caso omiso a las duras críticas y ha afirmado que no le han condicionado en ningún momento a la hora de escribir sus obras: "No puedes complacer a todos, así que debes complacerte a ti mismo".

Hace meses criticó a los detractores por tener opiniones demasiado radicales: "Internet es tóxico de una forma distinta a la de la cultura fan antigua y los 'fandoms' (los fans de cómics y ciencia ficción en el pasado). Había desacuerdos. Había bandos, pero nada como la locura que te encuentras en Internet hoy en día".

Esta vez ha explicado que le encanta tener contacto con los seguidores, aunque se ha alejado de Internet para que las teorías de los admiradores no influyeran en sus libros: "Estoy fuera de ello, dejo que los fans tengan sus teorías, unas son correctas y otras erróneas, pero lo descubrirán cuando termine".

George R. R. Martin ha recordado con nostalgia cómo eran los encuentros con los seguidores de la saga en los inicios: "Cada vez que asistía, me encontraba con nuevos fans. Pasábamos tiempo juntos. Fue genial, pero, a medida que los libros se hicieron cada vez más famosos y la serie se convirtió en un éxito, las fiestas se hicieron cada vez más grandes y concurridas. Ahora ya no puedo conocer a nuevas personas, porque hay demasiadas. No quiero ir a una fiesta donde una sucesión interminable de personas quieran hacerse una selfie conmigo. Eso no es tan divertido como en los viejos tiempos. Eso es trabajo"

El autor de 'Juego de Tronos' ha confesado que echa de menos no ser famoso: "Ya no puedo ir a la librería, y esa era mi actividad favorita en el mundo, para entrar y deambular, coger algunos libros, leer un poco, salir descubriendo tantas cosas de las que nunca antes había escuchado hablar... Ahora, voy a la librería, me reconocen a los diez minutos, y ya hay una multitud a mi alrededor. Ganas muchas cosas, pero también pierdes otras".