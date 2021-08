Atresmedia despeja las dudas sobre el futuro de Josep Pedrerol al frente de 'El Chiringuito': "A lo suyo"

Josep Pedrerol se ha situado en el centro de la polémica en los últimos días tras su promesa de dejar de presentar 'El Chiringuito' si Messi y Ramos se iban de sus respectivos clubes. Tras días con el debate abierto, Atresmedia ha decidido despejar las dudas de los espectadores a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que además hacen mención a uno de sus formatos estrella, 'Mask Singer'.





La promesa de Pedrerol que pone en peligro su continuidad

La pasada semana, Pedrerol interrumpía sus vacaciones para ponerse de nuevo al frente de su programa, debido a la noticia de la salida de Messi del Fútbol Club Barcelona. Pero, las redes sociales no tardaron en recuperar un vídeo del presentador el pasado mes de noviembre, en el que anunciaba que si Messi y Ramos se marchaban de la liga él dimitía.

La primera parte de aquel anuncio se confirmó hace unas semanas, cuando Sergio Ramos ponía fin a su etapa como capitán del Real Madrid para empezar una nueva etapa en París. Ahora, la marcha de Messi ha provocado que Pedrerol se tenga que enfrentar a su pasado, y es por ello que en su regreso de vacaciones quiso dar respuesta a cómo será su inminente futuro. En este sentido, tras volver a ver el vídeo, Pedrerol ha querido mandar el siguiente mensaje, emplazando a toda la audiencia al programa especial que se emitirá un día más tarde: "Mañana hay programa especial y os digo algo, suelo cumplir lo que digo. Hasta mañana".

Sus propios compañeros de programa desconocían el futuro del presentador, como aseguraba Hilario Pino. "Sé lo mismo que tú, solo sé que mañana hay un especial de 'El Chiringuito a las doce. Y estará Pedrerol, espero. Creo que sí. Así que veremos qué pasa ahí", señalaba al ser preguntado por la ya famosa promesa de Josep, aunque no revelaba ningún detalle nuevo.

En ese programa especial que había prometido el presentador, volvía a hacer acto de presencia y al despedirse decía lo siguiente: "Aquellos que decíais ‘¿qué hace éste aquí?’ Pues mañana no me veis. Ni pasado. Ni el otro. Hasta luego", se despedía. Sin embargo, por el momento, este adiós solo se debe a que el comunicador retoma sus vacaciones de verano hasta la próxima temporada, por lo que no saca de dudas a los espectadores sobre su continuidad al mando del formato.

Desde Atresmedia han querido zanjar este asunto mediante un vídeo publicado en sus redes en el que se puede ver a Pedrerol durante su aparición en 'Mask Singer'. "Pedrerol no nos abandona por la música... ¡Vuelve este domingo a 'El Chiringuito'! La mejor tertulia deportiva a las 00:00h en Mega", dice el Tweet del grupo con el que pretender zanjar la polémica surgida en los últimos días.

?? @jpedrerol no nos abandona por la música... ¡Vuelve este domingo a @elchiringuitotv!



?? La mejor tertulia deportiva, a las 00:00h en @MegaTDTpic.twitter.com/vANdSzubTN — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 13, 2021