La sorprendente despedida de Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' tras plantear su dimisión

Desde hace unos días, el mundo del fútbol se encuentra totalmente sobrecogido por la despedida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona. Esta noticia ha sido toda una sorpresa tanto para sus seguidores como para el propio futbolista. Es por esto por lo que todos siguen algo descolocados y Messi muy afectado por la noticia, tal y como demostró en la rueda de prensa que dio el pasado domingo.

"No estaba preparado para irme. El año pasado, cuando se montó el lío con el burofax, sí lo estaba, Estaba convencido, pero este año, no. Mi familia y yo estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en nuestra casa. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en nuestra casa y seguir disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano, que es maravillosa", comenzó diciendo el argentino entre lágrimas.

"Me toca despedirme, llevo toda mi vida aquí. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice en esta ciudad. Pasados los años, voy a volver. Esta es nuestra casa. Y se lo prometí a mis hijos también... Extrañé mucho no poder jugar con gente en el campo, tenerlos cerca, su aliento, festejarlo con ellos, una ovación que coreen mi nombre. Me hubiera imaginado un estadio lleno, estando cerca de la gente y pudiéndome despedir de ellos bien. Se dio así, y quiero agradecerles el cariño de todos estos años. Ojalá pueda volver en algún momento, de alguna forma, para aportar algo para que este club siga siendo el mejor del mundo", agregó muy emocionado.

Esta noticia acompañó al inesperado regreso de las vacaciones de Josep Pedrerol, quien se quedó totalmente descolocado con lo sucedido. Es por esto por lo que el presentador ha dedicado gran parte de 'El chiringuito de Jugones' a analizar este hecho junto a los colaboradores del programa. De la misma manera, el comunicador se puso al frente de un especial el lunes, el viernes y también este domingo.









"Pues mañana no me veis"

La audiencia se encontraba muy expectante antes su vuelta, dado que, hace unos meses, el presentador aseguró que dimitiría si Messi o Sergio Ramos abandonaban sus respectivos equipos, lo que ha terminado sucediendo. “Suelo cumplir lo que digo”, remarcó Pedrerol. Estas palabras fueron recordadas por el propio presentador, quien se decantó por abandonar el plató. Acto seguido, el comunicador anunció el regreso del programa para el lunes y se despidió con un “hasta pronto”.

Sin embargo, Pedrerol volvió al programa el domingo para informar de la inesperada rueda de prensa de Messi. “Ha estado elegante, con algún mensaje: ‘Yo he sido sincero y he hecho lo que me han pedido’. Le pidieron bajarse la ficha a la mitad y accedió. ¿Por qué no le pidieron que se la bajase más si ese era el problema?”, opinó el periodista. “¿Es que acaso ni bajándose la ficha le podían haber fichado? La sensación es que nos han tomado el pelo… un poquito”, señalaba Pedrerol.

“¿Tanto tiempo para darse cuenta de que no podían pagar a Messi? ¿Han alargado la historia más de la cuenta porque interesaba? Messi ha sido elegante. Yo he echado de menos una cosa: en el Gamper no había mucha gente… 3.000 personas. ¡Aparece por el Gamper! ¿Por qué no estaba Leo ahí? Mejor 3.000 que nada”, agregaba.

Después de analizar las palabras del futbolista y manifestar su enfado por su marcha, el presentador se despidió de la audiencia de manera muy llamativa, lo que dio qué pensar, ya que algunos espectadores pensaban en el momento en el que planteó su dimisión con la marcha de Messi y Ramos. “Aquellos que decíais ‘¿qué hace éste aquí?’ Pues mañana no me veis. Ni pasado. Ni el otro. Hasta luego”, se despedía. Sin embargo, por el momento, este adiós solo se debe a que el comunicador retoma sus vacaciones de veranos hasta la próxima temporada.