El ataque más inesperado de El Langui contra TVE: "A lo mejor me tiro piedras contra mi tejado"

Desde hace un tiempo, El Langui presenta Donde viajan dos en TVE. Este espacio, en el que esta temporada le acompaña el actor Jesús Vidal, sirve para mostrar el lado más humano tanto de los dos presentadores como de los invitados que les acompañan. Los últimos han sido el tenista Rafa Nadal y su mujer, Francisca Perelló. Aunque un episodio tan especial del programa ha quedado empañado por el trato que, a juicio de El Langui, le ha dado la televisión pública española.

Al actor y rapero madrileño no le sentó nada bien el horario en el que TVE ubicó Donde viajan dos en esta ocasión: las 0.10 horas de la madrugada. A pesar de lo contento que estaba con cómo quedó el programa en el que él y Vidal visitaron a Nadal, El Langui se despachó a gusto contra el canal que lo emite en unas declaraciones para ABC.

“Me parece injusto el tratamiento que TVE da al programa. Lo puedes poner como titular, porque cometen un gran error. Nos piden un programa blanco, familiar, de valores, para visiblilizar las capacidades diferentes, y lo invisibilizan poniéndolo a unas horas nada adecuadas”, se lamentaba El Langui.

“Te piden ciertos ingredientes para que lo vean familias con sus hijos, como de hecho hacen, para que conozcan capacidades diferentes de personajes conocidos y anónimos, y lo programan después de una película de sexo, drogas y acción. Creo que es pura fachada”, continuaba el presentador de Donde viajan dos, con toda sinceridad.

El Langui no tuvo miedo alguno en reconocer todo esto. “A lo mejor me tiro piedras contra mi tejado y se cargan al bocazas este. Hay otros discapacitados que lo harían genial. Ya me buscaré mis castañas, pero quiero hablar claro. ¿De qué nos sirve la television pública?”, expuso también.

“TVE no vive de las audiencias, no se alimenta de la publicidad. Es un quiero y no puedo, para vender luego que trabajan para la inclusión. Puede ser incómodo ver a dos personas con discapacidad explicando cosas. Es la única duda que se me presenta”, sentenció el doble ganador del Goya.

Tampoco se llevó un buen recuerdo del viaje a Mallorca, sobre todo en lo que concierne a las dificultades por las que pasó su compañero Jesús Vidal. “Aunque hacían pruebas a todo el equipo, sentía fobia y el rodaje era complicado. Necesitamos que se nos vea emoción y a veces no era fácil. Él llevaba siempre mascarilla doble [algo que hace por prescripción médica], aun estando solo en medio del mar y con los cámaras a cinco metros. Su miedo era muy comprensible, es muy inteligente y tiene un sentido del humor muy negro, que me mola. Hemos congeniado”, confesó El Langui.

A pesar de todo, se queda con lo bien que les trataron Nadal y su mujer a él y a Vidal. “Qué vamos a contar que no sepa todo el mundo. Está la superación como deportista y luego lo extrapola con sus valores: la humildad, la empatía que tiene y todo lo que genera. Rafa dice que se siente con la obligación de ayudar. Este tipo no deja de dar ejemplo”, fue uno de los elogios hacia el deportista balear en la conversación del presentador con ABC.

Francisca Perelló no se quedó atrás en cuanto a palabras cariñosas de El Langui: “Ella es una gran desconocida y agradecemos mucho que se haya mostrado ante las cámaras para contarnos de primera mano lo de la fundación. Como decía Rafa, está al pie del cañón y es el alma máter”.