Así será la nueva aventura de televisiva de Iker Jiménez en Cuatro

Iker Jiménez se ha erigido como uno de los referentes de Cuatro gracias a los grandes datos de audiencia de 'Cuarto milenio'. El presentador del programa nocturno que relata efectos paranormales tras el 'prime time' compaginará su trabajo en el espacio insignia de las noches del hermano pequeño de Telecinco con su labor como productor en la nueva apuesta, 'La mesa del coronel', junto a Carmen Porter.

Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, estará al frente del programa en el que los ejes principales serán los hilos que mueven la geopolítica. Se estrenará como presentador el domingo ocho de septiembre en Cuatro.

Querido Iker, me haces un gran honor al confiar en mí para este nuevo programa.

Solo espero no decepcionar, ni a ti ni a la gran #tribumilenaria, una verdadera #familiamilenaria.

Un abrazo!! https://t.co/Vu9IxXiPJB — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) August 24, 2019

Geopolítica en profundidad

El militar ha confesado que quiere que el nuevo programa de Mediaset, que contará con muchos recursos, sirva para profundizar en los asuntos internacionales que se tratan superficialmente en los informativos: "Quiero llevar a los mejores expertos en cada campo, como el 'Brexit', la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los nuevos desarrollos nucleares. Esto en televisión a veces se toca de refilón, pero no se profundiza", ha explicado en una entrevista concedida a 'ABC'.

Baños ha agradecido que Jiménez, Porter y Mediaset le hayan dado carta blanca para conseguir un programa que ayude a los ciudadanos a entender mejor la política internacional, tan desconocida por la opinión pública: "No me han puesto ninguna limitación, aunque la televisión es un negocio y ellos valorarán si merece la pena seguir en antena o no".