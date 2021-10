Así puedes hacer en casa las galletas de 'El Juego del Calamar'

'El juego del calamar' se ha convertido en una de las series más exitosas de la historia de Netflix. En tan solo unos días, la ficción coreana ha batido todos los récords al alcanzar 111 millones de visualizaciones. Unos datos que han superados las elevadas cifras marcadas por 'Los Bridgerton' a finales del año pasado.

Esta serie, dirigida y escrita por Dong-hyuk Hwang, se inspiró en conocidos cómics japoneses como Battle Royale, As the Gods Will y Alice in Borderland, cuenta la historia de un grupo de personas con deudas o problemas económicos. Los personajes deben enfrentarse a juegos infantiles para hacerse con un premio millonario, mientras que la derrota supone su muerte.

Como sucede con todas las series que revolucionan a los espectadores, los fans quieren presentar un estilo similar a sus protagonistas y hacer su mundo lo más parecido posible al ficticio. En uno de los episodios, el juego en el que participan consiste en separar por completo las diferentes formas de la propia masa, haciéndolo con cuidado para evitar que se rompa. A raíz de esto, muchos seguidores de la serie están intentando recrearlas en sus casas, lo que no resulta difícil al estar hechas con azúcar.









Receta de las galletas de 'El juego del Calamar'

Para la preparación es importante tener todos los ingredientes: 3 cucharadas de azúcar y 2 gramos de bicarbonato sódico o polvo de hornear. Con tan solo esto, se puede lograr la imitación exacta de las galletas que aparecen en la prueba de la ficción. En primer lugar, hay calentar una sartén en la que poner el azúcar. Una vez vertida el azúcar, hay que dejarla a fuego medio hasta que se empiece a derretir y adquiera un color dorado.

Acto seguido, una vez se haya fundido, se añade una cucharadita de bicarbonato de sodio. Se mezcla todo hasta hacer una pasta homogénea. La parte de los ingredientes es la más sencilla, dado que la verdadera dificultad se encuentra a la hora de realizar bien la técnica para lograr la forma de la galleta.

Con un palo, se sigue mezclando los ingredientes hasta que el caramelo se empiece a inflar y salgan burbujitas. Una vez lograda la masa, se echa sobre papel de aluminio o papel de horno, para evitar así que se pegue en la mesa y sea más fácil manipularla.

Para hacer la forma que quieras, primero se otro papel de horno con la que aplastar la mezcla. Se deja secar durante unos segundos, pero lo suficientes para que no se pegue el papel en la masa. Para facilitar el proceso, pon un peso encima y presiona la galleta hasta que tenga un grosor de unos 2 o 3 milímetros.

Una vez hecho este paso, deja enfriar la galleta y, después, retira el papel que la cubre lentamente. Finalmente, se coloca la forma que has elegido, ya sea el círculo, la estrella o el cuadrado. Marca con un molde la silueta del dibujo, en el centro de la galleta, y presiona hasta que la forma se quede marcada. Una vez esté ya fría, ya puedes comértela o jugar con ella para sentirte como uno de los protagonistas de 'El Juego del Calamar'.









¿Qué son exactamente estas galletas?

Estas galletas se conocen como galletas Dalgonas. Es un dulce típico que se vende en los puestos de las calles de Corea.

Trucos para imitar a la perfección las galletas Dalgonas

- Es importante que el caramelo no se queme y se quede en su punto. Para comprobar que ya está, se debe apreciar un color dorado. Debes remover constantemente la mezcla y apartarla del fuego en cuanto adquiera este color.

- Hay que tener todos los pasos preparados con anterioridad, ya que es una receta que te obliga a hacer todos los pasos rápidamente, ya que el caramelo se solidifica y endurece muy rápido, lo que puede estropear tu receta.

- Hay que estar muy pendientes de que ya estén frías. Si intentas levantar el caramelo cuando todavía está caliente, parte de la mezcla se quedará en el papel. De la misma manera, tampoco se puede quedar demasiado tiempo para evitar que no se quede pegado en el papel.

- Para que se pueda hacer el juego, hay que marcar el dibujo sin romper la galleta. Hay que apretar el molde para que marque, pero no debe tocar la mesa. En este caso, la galleta tendría la forma del molde y no se podría imitar la prueba.

- Pon un palo para hacerlas en forma de piruleta. Cuando la mezcla todavía no se ha enfriado del todo, coloca un palito en el centro y deja que se enfríe.