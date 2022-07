Así ha afectado a las audiencias de 'Al Rojo Vivo' los polémicos audios de Antonio García Ferreras y Villarejo

Durante unos meses ,"las cloacas" acapararon todos los medios de comunicación, señalando directamente la figura de José Manuel Villarejo. Sin embargo, a día de hoy, este tema ha vuelto a protagonizar los espacios informativos, dado que han salido a la luz unas conversaciones entre el excomisario y Antonio García Ferrerasque afectan directamente a Pablo Iglesias. De hecho, a raíz de la filtración de estos audios, el ex vicepresidente segundo del Gobierno de España pidió que el presentador de 'Al Rojo Vivo' fuese "destituido" por difundir "información falsa".

"No debería volver a ejercer el periodismo", opinaba Iglesias, "por la propia dignidad de la profesión periodística". "Los audios han dejado claro que Ferreras dio información falsa a sabiendas de que era falsa a un mes de las elecciones(...) La dimensión mediática de la cloaca es de una dimensión enorme", agregaba para EFE tras señalar que detrás de los medios hay poderes económicos "que no tenían el más mínimo interés en que Podemos llegara al poder".

A pesar de ello, Ferreras ha defendido en todo momento que nunca dio una información falsa sobre que Iglesias tenía una cuenta bancaria en las Islas Granadinas. No obstante, esto no solo ha afectado a la imagen del reconocido periodista de laSexta. Las audiencias de 'Al Rojo Vivo', espacio conducido por Ferreras, parecen haberse visto afectadas por este última polémica. Tal y como señala Dos30', cuyos informes están elaborados a partir de los datos aportados por Kantar Media, el programa cerró el mes de mayo con un 12.7% de cuota y 533.000 espectadores, siendo esta una marca que no ha vuelto a repetirse estas últimas semanas.

Dado el revuelo, Ferreras se pronunció al respecto durante los primeros minutos del programa del lunes 11 de julio. "Vamos a hablar también sobre los audios del excomisario Villarejo. Aquí no tenemos nada que ocultar. Es más, ya lo habíamos contado en varias ocasiones. Me vi en tres ocasiones con ese personaje", comenzaba diciendo.









Los cambios en la audiencia

"Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es (...) Ni esa ni otra, ni sobre Podemos ni sobre nadie. Estamos hablando de unos audios posteriores a que saliera la noticia sobre una presunta cuenta de Podemos en Granadinas, y así lo dijimos: una presunta cuenta, y lo hicimos citando al medio que lo daba", zanjaba, marcando un 10,8% de share y 468.000 espectadores. De esta manera, los datos no se vieron potenciados por los interesados en la polémica, pero lograron mejorarlos +0,6 puntos y +42.000 seguidores en siete días.

A pesar de ello, el mayor cambio se notó en los días posteriores. En la tercera semana de julio, el formato anotó una cuota media de 9,6% y 413.000 televidentes. Aunque siguen siendo datos que superan la media de la cadena, son más bajos que los cosechados por el formato en fechas anteriores. Comparándolo con el viernes 15 de julio (12% y 538.000), su descenso fue de 2,4 puntos y -125.000 espectadores. Teniendo en cuenta los resultados generales del mes de julio, la diferencia no es tan notable, pero sigue dándose al apuntar -0,5 enteros y -14.000 espectadores. (10,1% y 427.000).

No obstante, también se deben tener en cuenta los datos acumulados por el programa telonero: 'Aruseros'. Actualmente, el programa presentado por Alfonso Arús se ha convertido en uno de los más vistos de las mañanas, pisando los talones a 'El Programa de Ana Rosa' como líder. 'Arús' ha despedido la temporada con un 16.8% de share, superando así la tercera (15.6%), segunda (12.3%) y primera entrega (9.6%). Es por esto por lo que los datos de 'Al Rojo Vivo' también han podido mejorar, coincidiendo su caída con el final de temporada. Esto se pudo ver reflejado la temporada anterior cuando se emitían las reposiciones de 'Aruseros', dado que Ferreras anotaba entonces un 7,9% y, nada más comenzar la nueva temporada, 'Al Rojo Vivo' pasó a sumar un 10% con el empuje de las nuevas entregas de Arús.

Asimismo, las audiencias del programa presentado por Ferreras dependen mucho de la actualidad. Por este motivo, sus mejores datos se dieron en febrero (13,5% y 617.000) y marzo (14,3% y 699.000). En estas señaladas fechas, los espacios informativos fueron acaparados por los supuestos espionajes a Isabel Díaz Ayuso y la dimisión de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Coincidiendo también con el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania.