Así es el actor que interpreta al Rey de la Noche en Juego de Tronos

La última temporada de la serie más vista de HBO (Juego de Tronos) está provocando, como ha hecho en temporadas anteriores, un interés que está presente en el día a día de todos sus seguidores.



Ya se han publicado los tres primeros capítulos y son muchas las preguntas que pasan por la cabeza de los que la seguimos semanalmente. Por ejemplo, uno de los personajes que está dando mucho que hablar esta temporada, el 'Rey de la Noche' o líder de los Caminantes Blancos. Su papel en esta temporada nos ha hecho preguntarnos quién es el actor que está debajo de este personaje.

El actor que interpreta a uno de los mayores villanos de la serie es Vladimir Furdik, un eslovaco de 48 años que suele hacer papeles de especialista. Desde 1990, Furdík ha trabajado en Hollywood como actor y especialista de cine, apareciendo en películas como Tristan e Isolde , Eragon , War Horse , Prince of Persia: The Sands of Time y Skyfall como un doble. También apareció como Andrzej en Sherlock Holmes: A Game of Shadows y como uno de los cuatro guardianes de la nave en Prometheus.