Un asalto en directo, el peor informativo de Matías Prats y Susana Griso como pareja televisiva

En 'El Hormiguero' se ha producido un bonito encuentro entre una de las parejas televisivas más querida por la audiencia. Matías Prats y Susana Griso se sentaban en la misma mesa después de más de 20 años después desde que lo hicieran por primera vez en unos informativos, y lo han hecho con motivo del 30º que cumplirá Antena 3 desde que comenzase sus emisiones regulares como la primera cadena privada.

Dentro de este emotivo encuentro hemos podido conocer historias y anécdotas conocidas , y otras que se revelaban por primera vez, como un asalto sufrido por esta pareja de presentadores. Sucedía en el Campus Universitario de Bilbao, Matías y Susana se encontraban realizando un informativo en directo cuando sufrieron el asalto de Jarrai, una organización juvenil de carácter político y que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2007 por estar vinculada a ETA, que intentó boicotear ese informativo. "No se vio nada a través de televisión pero estuvieron a punto de boicotear el informativo' relataba Matías Prats. Continuaba diciendo que 'yo estaba en directo y detrás de mi escuchaba gritos, golpes y carreras, cuando miré a Susana la vi con cara de horror'. Griso también recordaba este hecho: 'Los cámaras y técnicos estaban pegándose. La imagen hubiera dado la vuelta al mundo si hubieran entrado'.

Al final el suceso no llegó a más y en esa ocasión pudieron salvar los muebles sin que se notara mucho en las casas españolas: 'Pudimos terminarlo porque pusieron 4 vídeos seguidos, si tú estas muy pendiente se escuchan ruidos, cámaras que se caen, pero bueno salvamos los muebles porque realmente la gente no se enteró'.

Los nervios del primer informativo, los chistes de Matías y el histórico 11S

Hubo tiempo para más cosas, incluso hemos podido saber, que a pesar de toda la trayectoria que ya poseía Matías Prats antes de recaer en Antena 3, no puedo evitar los nervios del primer informativo en esta cadena. Así lo ha relatado Susana Griso: "Matías estaba muy nervioso, porque para él era una apuesta profesional, en un plató nuevo, y yo como le noté nervioso pues me dije 'no tengo nada que perder' el profesional era él'. Ante la confesión de su compañera, Matías respondía "mi preocupación eran las expectativas, pero quedó bien".

También, si algo es característico del estilo de Matías son sus cascarrillos o chistes acompañando a las noticias. Sobre este tema también se han pronunciado, de hecho ha sido el propio presentador quien ha admitdo que "cuando comencé a hacerlos miraba a Susana y la veía con caras raras, tenía que ser yo quien la animaba diciéndole que hiciera como si le hiciese gracia". La propia Griso confirmaba que estos comentarios "nunca me han hecho gracia".

Hubo momentos también para la emotividad, sobre todo, cuando se recordó la histórica intervención en directo de Matías Prats durante los atentados del 11S junto al compañero de Antena 3, ya desaparecido, Ricardo Ortega. Prats afirmaba que se volvía a emocionar cada vez que veía el vídeo. "Me senté, conté la noticia y luego me pincharon para contar lo que estaba viendo. Ricardo desde la habitación de su casa narraba lo que veía, y mientras estabamos con todo ello sucedió la otra explosión en la otra torre". Se notaba emocionado mientras lo contaba el veterano presentador, lo que aprovechó Motos para poner el vídeo. "Se te encoge el corazón cada vez que ves el vídeo, no creo que vivamos nunca una emisión con tanta carga de terror, de dramatismo", continuaba narrando Matías mientras recordaba que fue la transmisión más seguida en la historia en todo el mundo.

Este bonito rencuentro entre Prats y Griso continuó con las tradicionales preguntas y juegos de Trancas y Barrancas, una prueba de engaño entre los dos presentadores o la aparición de Carlos Latre caracterizado como Pedro Sánchez y regalando ministerios para todos.