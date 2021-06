Arturo Valls desvela el motivo por el que no pudo presentar 'Pasapalabra'

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa. De la misma manera que, en algunas ocasiones, las llamativas personalidades de los participantes suelen regalar momentos muy divertidos a los espectadores.

Este fue el caso de este miércoles, aunque fue el presentador del espacio quien protagonizó un llamativo momento. Gracias a este concurso, Arturo Valls se ha convertido en un rostro habitual de Antena 3. A raíz de esto, su carrera no ha dejado de crecer dentro de la cadena. El comunicador se ha puesto al frente de multitud de formatos, entre los que destaca 'Splash! Famosos al agua', 'Me resbala', 'Los viernes al show', 'Me cambio de década', 'Ninja Warrior', 'Por el mundo a los 80', 'Improvisando' o 'Mask singer', formato en el que continúa trabajando actualmente.

Fue durante un duelo entre dos concursantes cuando el presentador se percató de algo que le llamó la atención. "Oye una cosa, ¿Qué pasa, no leéis el enunciado no?", quiso saber Valls después de que un concursante acertara una de las preguntas de forma muy rápida. "Estoy empezando a leer y te veo de fondo diciendo 'ya sé cuál es'", explicó su duda el presentador, dejando claro que el concursante asiente nada más empezar a leer la pregunta como si se supiese la respuesta nada más empezar.









"Si no me cogieron en Pasapalabra es por algo"

"Te has ido a las letras y ya ¿No?", preguntaba el conductor del concurso de Antena 3 a Jolís para intentar resolver sus dudas. "Es que lo leo un poco más rápido", reconoció el concursante entre risas, dejando totalmente descolocado al comunicador. "Por los nervios, pero por los nervios", puntualizó el concursante para no ofender a Valls y evitar que creyese que se quejaba de su lentitud.

Esta situación provocó que el plató se llenara de risas y que el presentador se quedase totalmente a cuadros. "Son los nervios, que me pueden", seguía justificándose Jolís. "Porque lo lees por dentro, no lo lees en voz alta", señalaba Valls en su defensa, asegurando que al leer en alto se va más despacio. "Interiorizo, interiorizo, sí", corroboraba el concursante.

"Si no me cogieron en Pasapalabra es por algo, también te digo", soltó entonces Valls. Mientras seguía fingiendo que estaba ofendido por las palabras del concursante, el presentador dio paso a la siguiente pregunta. Una vez se activó el cronómetro, el conductor del concurso de Antena 3 trató de leer la pregunta aún más rápido, aunque sin demasiado éxito. Un momento que resultó ser muy divertido para el público.