Arguiñano desvela el tenso momento que vivió con Paolo Vasile por un desafortunado mensaje: "Fue una locura"

La noche del sábado, 'La Sexta Noche', tras analizar los hechos políticos más relevantes de la actualidad, visitó a un personaje muy querido de la cadena. Iñaki López acudió al plató de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' para entrevistar al conocido chef. Como ya nos tiene acostumbrados, el cocinero no se cortó al hablar, haciendo hincapié en los temas políticos, aunque también desveló algunas anécdotas y compartió una interesante receta de flan.

Durante la conversación, Arguiñano hizo unas declaraciones que impactaron al público sobre un desafortunado mensaje que envió a Paolo Vasile, su jefe en aquella época. Esto se produjo cuando el presentador se interesó por si el cocinero había cometido algún error en las redes sociales, poniendo de ejemplo al papa Francisco.

"Le ha dado por error un like a una foto de una modelo brasileña que había colgado en tanga", recordó López, refiriéndose a la última polémica protagonizada por el Papa. "Es argentino, ¿eh?", le contestó el chef, dejando claro que era consciente de los sucedido, mientras no podía contener las carcajadas.

A raíz de esto, el entrevistado aprovechó para desvelar cuando metió la pata al enviar un mensaje con su móvil. Según narró el cocinero, mandó un mensaje que no debía a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, cuando él todavía emitía su programa en Telecinco: "Un día le mandé una cosa, pensaba que se lo estaba mandando a un amigo y se lo mandé a Paolo Vasile".

"De pronto me doy cuenta que se lo he mandado a Paolo Vasile. Al rato le escribí un mensaje 'Paolo, no era para ti'", confesó Arguiñano a la vez que reconocía que lo pasó muy mal en ese momento. "Eso espero", le respondió su entonces jefe muy serio. Como consecuencia del mal rato que pasó, el cocinero ha afirmado que desde entonces tiene "gran cuidado": "Fue una locura. No sé si me he colado alguna vez más, pero desde ese día tengo un cuidado..."