Anne Igartiburu confiesa cómo es trabajar con Bertín Osborne tras las cámaras: "Todo le da igual"

Bertín Osborne volvió a ponerse al frente de 'El show de Bertín' y, esta vez, recibió a Anne Igartiburu como invitada, con quien ha compartido muchos momento en televisión. La mítica presentadora de TVE ha confesado que nunca podría presentar las Campanadas junto al cantante, lo que él ha corroborado. "Conmigo sería una catástrofe", apunta el conductor del espacio ante lo que Igartiburu asintió.

"Te voy a decir porque sería una catástrofe, amigo", apuntaba la periodista. "Hemos hecho eventos en los que sales así: 'Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Bienvenido al evento' y me dice 'Muy bien'", comenzaba contando. "Entonces, le pedía que siguiese el guion y me decía: 'Ah no, sigue tú'. No hay guion", apuntaba el presentador. "Sigue tú que tienes talento y eres la que se lo sabe", se justificaba el presentador.

"Sería una catástrofe porque no hay guion para Bertín Osborne. Eres repanchigado, todo le da igual y, encima, todo te sale bien", asegura Igartiburu. "Siempre le sale bien. Dice: 'tú te lo sabes, qué mas da'", corroboraba Vicky Martín Berrocal, que es copresentadora y compañera de Bertín en 'El show de Bertín'. "Yo hago puntualizaciones. La que se lo sepa que lo haga", reconocía el conductor del espacio. "Si tú no tienes que saberte nada. Lo mejor de ti es eso", apuntaba Berrocal.

"Carillón, cuartos y campanadas. Y feliz año", señalaba Igartiburu, haciendo referencia a que apenas hay guion en las Campanadas. "Anne, cada vez que sea un cuarto dame un azote o algo", le pedía Bertín a la invitada para no perderse al dar las campanadas. "Siempre lo hago al contrario. No lo entiendo. No ha empezado y ya voy por la cuatro", cuenta el comunicador, dejando claro que siempre se pierde en las campanadas para despedir el año.









"Su contrato tenía una cláusula de nunca presentar con Bertín Osborne"



El presentador tiene fama de no ser demasiado disciplinado tras las cámaras, lo que él reconoce. De hecho, Igartiburu no es la primera presentadora que habla en estos términos de Bertín. Así lo contó él mismo cuando fue entrevistado en 'La Roca'. “Te voy a contar un momento que vivimos tú y yo, una anécdota que no sé si tú recordarás”, comenzaba recordando Nuria Roca entre risas. “Hace muchos años, presentábamos una gala en Valencia y a las 10 de la mañana ya estaba yo en plató para ver cómo era todo eso… Me dijeron que Bertín llegaba desde Madrid y llegó sobre las 12:30 a la gala, que era a las 21h de la noche”, contaba.

“Llegaste, saludaste a todo el mundo. Todo el mundo adorándote. Entonces, viniste y me dijiste que te ibas a Altea pasar salir al mar un ratito y que luego ya venías. Yo me quedé muerta”, confesaba la conductora del espacio. “Entonces, efectivamente, el señor Bertín Osborne se fue al mar en Altea, llegó como una hora antes de la gala. Me preguntaste si me lo sabía y salimos”, declaraba Roca. “Sobró hasta tiempo”, reconocía Bertín, lo que ella corroboró. “Y salió la gala”, afirmó Roca.

“Es tu forma de trabajar”, aclaraba la conductora del espacio. “Es mi forma de hacerlo”, aseguraba el comunicador, dejando claro que es su “peculiar” forma de trabajar desde que comenzó su carrera televisiva. A pesar de ello, Bertín reconoce que “al principio, era horroroso”. Fue entonces cuando el entrevistado confesó que su forma de trabajar provocó que una presentadora “muy amiga suya” estableciese una cláusula en su contrato con TVE en la que se negaba a coincidir con él en un plató: “Me dijeron en TVE que había una presentadora, íntima amiga mía y a la que la adoro, que en su contrato tenía una cláusula de nunca presentar con Bertín Osborne”. “¿Esto es verdad?”, preguntaba Roca al no dar crédito.

“Te lo juro. Eso me dijeron. No se lo he preguntado”, reconocía Bertín. “Pues me tienes que dar el nombre”, insistía la presentadora para conocer la compañera de profesión que se niega a trabajar con el cantante. “Anita, Anita. Anita Obregón”, desvelaba entonces el comunicador sin ningún reparo. “Decía que era imposible trabajar conmigo, que la volvía loca. Porque Ana es un metrónomo, ella se aprende el guion… es germánica. Y claro, llegaba yo y aquello era un caos total y ella se volvía loca. Creo que dijo que nunca más quería volver a trabajar conmigo”, desvelaba él.