Ángel Martín lanza una advertencia tras confesar la enfermedad mental que sufrió: "Igual es absurdo"

Ángel Martín ha acaparado la atención de las redes sociales por el dato personal que confesó hace un par de semanas. Como consecuencia, su mensaje fue muy aplaudido y las reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales. Al final de uno de sus vídeos de 'Informativo matinal para ahorrar tiempo', el comunicador aprovechó para recomendar un libro que refleja la enfermedad mental que sufrió el mismo hace unos años.

"Si te interesan las cosas del cerebro, que sepas que en 2017 yo estuve ingresado quince días porque me dio un brote psicótico. Y, desde hoy, ya puedes reservar el libro en el que te cuento de qué va eso de volverse loco", declaró el presentador de televisión con total naturalidad.

De esta manera tan espontánea, Martín confesaba a sus seguidores uno de sus peores momentos al desvelar la enfermedad mental que sufrió y anunciaba la publicación de un libro en el que cuenta cómo se enfrentó a su brote psicótico, con la intención de ayudar a otras personas que pasen por una situación similar. 'Por si las voces vuelven' es el título del libro escrito por el comunicador, el que saldrá a la venta el próximo 17 de septiembre y el que, según la sinopsis, es "un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero".

Debido al revuelo que se provocó en redes sociales por sus declaraciones, el cómico volvió a pronunciarse al respecto desde su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, esta vez, el comunicador ha dejado a un lado el humor para aclarar lo que le pasó y todos los mensajes que ha recibido desde que compartió la enfermedad mental por la que pasó.

Os dejo enlace a la reserva del libro por si queréis echar un ojo y leer sinopsis. https://t.co/TOAESz72T5pic.twitter.com/ljaBOhCPmI — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 8, 2021





"No es una competición, tíos"

"Este mensaje no es el informativo. Esto más distendido. Pero es para decir que, a mí me parece, que a lo mejor es importante comentar. Para que tú lo tengas, por si acaso", comenzaba diciendo Martín, dejando claro que no se trataba de su habitual vídeo diario en que hace un breve informativo sobre las noticias de la actualidad.

"Desde que conté que sufrí un brote psicótico, y que acabé ingresado en el hospital, he recibido muchos mensajes de mucha gente: por mail, privados, por redes... Muchos de esos mensajes dicen una cosa que me llama la atención: 'Yo he estado mal, pero la verdad es que no he llegado hasta tú punto", comunicaba el presentador a sus seguidores. "Importante", remarcaba el humorista para, acto seguido, compartir una importante reflexión.

"No es una competición, tíos. ¿Qué quiero decir? Si estás mal, estás mal, no esperes a estar en el punto de alguien que tu consideras que ha estado peor para preocuparte. Puede que esta apreciación sea absurda, pero si estás mal, estás mal. Puedes empezar a tomar medidas. No digas: 'Como yo no he estado ingresado, no estoy tan....'. No, esto no es un campeonato en el que rebajo lo mío porque otro ha estado peor. Tu umbral es tuyo y si estás mal, coméntalo. No es menos. Igual es absurdo, pero yo lo comparto por si sirve", zanjaba el comunicador antes de despedirse.

Puede que esta observación sea absurda pero como también puede que no… yo la suelto por si acaso. pic.twitter.com/2qVJH4TBSP — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 20, 2021