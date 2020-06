Ana Torroja confiesa cuál fue el negocio ruinoso en el que se metió tras Mecano

Ana Torroja estuvo ayer en 'El Hormiguero'. Entre otras cuestiones, habló de su nueva single, de la gira que ha sufrido una variación en sus fechas por el COVID-19y de cómo está llevando el confinamiento en México.

La reconocida cantante cuenta, por tanto, con varios frentes abiertos en su vida... tanto en el plano profesional como el personal. De momento se encuentra en México por las circunstancias y explicaba como el Gobierno ha establecido allí el estado de alarma: “va por semáforos: hay estados en rojo, en los que no se permite prácticamente nada excepto las actividades esenciales. Los naranjas ya pueden empezar a abrir locales con aforos reducidas”. Y añadía: “tres meses de cuarentena y donde me encuentro ya estamos dos semanas en semáforo en rojo”.

Lo que más le apena en estos momentos es no poder subirse a los escenarios en España: “Me hacía mucha ilusión porque hacía tiempo que no lo hacía pero se ha tenido que posponer para el año que viene, más o menos en las mismas fechas. No se pueden hacer los conciertos que pensábamos pero en redes iremos diciendo los que se hacen para el año que viene. Queda mucho pero el tiempo pasa rápido”. Sobre su nuevo single que se llama 'Cuando tú me bailas' y que verá la luz el próximo 26 de junio, Torroja indicaba que es de esas canciones que te ponen de buen humor mientras los espectadores disfrutaban de parte del videoclip en exclusiva. Una nueva canción que muestra las ganas de continuar trabajando que tiene la artista. Tras la emisión del vídeo, los colaboradores felicitaron a la cantante. Juan del Val, por ejemplo señaló que su casa es un plató y Trancas también dijo que le daba la sensación que él había estado en ese garito. Un comentario que hacía sonreír a la artista y a todos los que se encontraban presentes en el plató.

Hace poco más de un año, Ana Torroja acudía al plató de 'El Hormiguero' donde le habían preparado un juego para recordar las canciones de un grupo que marcó su vida y la de todos sus seguidores: Mecano. Un buen rato que merece la pena recordar.

El fatal negocio en el que se vio afectada Ana Torroja

Justo cuando parecía que la entrevista iba a finalizar, Motos aprovechó para preguntarle alguna que otra curiosidad en su vida profesional. Por ejemplo, que además de fundar Mecano, creó una tortillería llamada “Don Huevón”. Y es una realidad. La propia Torroja lo confirmó: “Me he metido en diferentes berenjenales de los cuales no siempre he salido airosa, y el Don Huevón fue uno de ellos. Era un restaurante solo dedicado a huevos y funcionó algo pero no siguió. Es muy sacrificado el tener un restaurante. No cocinaba yo pero tenía que estar allí porque la gente quiere verte y no podía con todo”.

Un aspecto en su vida profesional que muy pocos conocen y que dejan entrever el lado más empresarial de la vocalista de Mecano. Aún con todo, Ana Torroja se ha decantado por la música, que hace disfrutar a todos sus seguidores.