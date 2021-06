Ana Rosa sufre un percance en directo en Telecinco y tiene que detener la entrevista: “¡Uy!”

La presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, ha vivido este viernes un momento de lo más peculiar en directo cuando ha tenido que detener una entrevista que estaba a punto de arrancar porque sufría un pequeño percance. Y es que la periodista, como ella misma confesaba, se había atragantado curiosamente al beber un trago de los habituales vasos de agua con los que cuenta todo el equipo de 'El Programa de Ana Rosa' en la mesa del plató.

Ya ocurrió otro incidente peculiar el pasado mes de mayo cuando, sin previo aviso, la presentadora desaparecía del magacín matinal de Telecinco. En esa ocasión Quintana dejaba el programa a medias porque tenía una viaje programado. La comunicadora tenía que salir antes para poder coger el transporte que le llevaría a las vacaciones que va a tomarse durante este fin de semana. Durante esos días, serían Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat los encargados de sustituir a Quintana durante su ausencia.









El percance de Ana Rosa en directo



En esta ocasión no ha sido una espantada sino un pequeño percance en directo, cuando la presentadora recogía una crónica de una de las redactores y se disponía a dar paso a la entrevista a Antonio Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. En ese momento la presentadora se detenía y se echaba la mano a la boca.

“¡Uy! ¡Me he atragantado al beber agua!”, reconocía la periodista tras interrumpir la entrevista. El invitado, por su parte, no podía contener la risa al ver el peculiar comienzo de su intervención. No obstante, ambos han continuado con la entrevista como si nada hubiese ocurrido.V

Ana Rosa dice adiós por el verano



Precisamente la próxima semana será la última de la presentadora al frente del magacín de las mañanas de Telecinco, que ya ha anunciado que dará carpetazo final a la temporada el próximo 28 de junio. A partir de ese lunes dará comienzo el ya clásico 'El Programa de Verano'. Pero, ¿quién será el encargado de sustituir a la legendaria presentadora de Mediaset? La periodista Ana Terradillos será la elegida para moderar la mesa del debate político, como ya hizo en la pasada temporada estival, mientras que Patricia Pardo será la responsable de ponerse a los mando de la ya famosa sección de sucesos que tiene el programa. Por último, Joaquín Prat seguirá al frente del conocido 'club social' del magacín.

Respecto a Joaquín Prat, también está contemplado que tenga unas semanas de vacaciones, coincidiendo con su descanso en el programa 'Cuatro al día'. En estas fechas serán Terradillos y Pardo las encargadas de dirigir los distintos espacios que componen el programa.