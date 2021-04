Ana Rosa sale en defensa de Màxim Huerta y se pronuncia sobre el motivo por el que fue cesado: "Al pobre"

Este martes, 'El Programa de Ana Rosa', tras hacer un resumen de la actualidad del día, ha abordado la anulación del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte de la Audiencia Nacional. Tal y como ha explicado Ana Rosa Quintana, la oposición no ha tardado en reaccionar al respecto.

Ante esto, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero, el pasado lunes, el aludido se negó a abandonar su puesto. "No tengo ninguna voluntad de dimitir. Sigo trabajando", aseguraba Marlaska, dejando claro que no iba a ceder.

"He escuchado pedir peticiones con el gobierno de Rajoy por cualquier cosa... Por mentir ha habitado peticiones de dimisión al gobierno de Rajoy. Me parece sorprendente que una cosa tan sumamente grave...", comenzaba diciendo la colaboradora hasta ser interrumpida por la conductora del espacio de Telecinco.

A raíz de esto, la presentadora ha reaccionado y ha salido en defensa de su ex compañero, Màxim Huerta. "Perdonadme. Aquí, al final, al único que han cesado ha sido al pobre Màxim Huerta. Es verdad", ha comenzado diciendo la periodista. "Con los demás aguanta carros y carretas, pero a él le cesaron por una cosa absolutamente nimia", ha opinado la presentadora del programa.

"Fueron muy injustos contigo"

Huerta fue nombrado ministro de Cultura en 2018, puesto que ejerció durante siete días. Esto se debe a que, poco después, el periodista dimitió tras destaparse que había defraudado a Hacienda 218.322 euros. A pesar de ello, aseguró ser "absolutamente inocente", pero que dimitía para evitar "desestabilizar el proyecto regenerador de Pedro Sánchez". "Pagué al fisco convencido de mi inocencia", dijo en su momento. Asimismo, aclaró que renunciaba a su cargo porque ama "la cultura y la transparencia, pero la inocencia no vale de nada contra esta jauría".

Sin embargo, no es la primera vez que Ana Rosa se pronuncia sobre lo que pasó con Huerta. En 2019, cuando el periodista acudió como invitado a 'El Programa de Ana Rosa', Quintana le confesó lo que pensaba sobre su cese. "Tengo que decirte que el día que presentaste tu dimisión, que lo dimos aquí, lo pase verdaderamente mal", le confesó ella. "Fueron muy injustos contigo", declaró la presentadora.

Además, la conductora del espacio de Telecinco señaló que lo que hizo su ex colaborador "no fue un fraude fiscal". "Él entendía que Hacienda no tenia razón y puso una demanda y la perdió y pagó, como tantos españoles. Y muchos ministros están en la misma situación y han seguido de ministros", sentenció la comunicadora.