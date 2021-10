Ana Rosa recula de inmediato cuando se pronuncia sobre su marido en pleno directo: "Mi marido..."

Ana Rosa Quintana es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión nacional, dado que ya lleva casi 40 años de trayectoria en la pequeña pantalla. Es por este motivo por el que su vida privada resulta ser muy llamativa para todos, además de que es inevitable que la presentadora se convierta en el objetivo de las críticas en más de una ocasión. La mayor parte de las veces es criticada por posicionarse políticamente en 'El Programa de Ana Rosa',lo que se ha acentuado desde la pandemia por coronavirus.

Normalmente, suele acaparar las redes sociales cuando comienza su monólogo de cada mañana señalando a algún político, a que suele dirigir todos sus ataques al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo, sus opiniones también ha sido muy señaladas en los programas del corazón. En muchas ocasiones, sus palabras sobre Rocío Carrasco en el 'Club Social' han dado mucho qué hablar, tanto que llegó a tomar la decisión de no volver a analizar lo sucedido en la docuserie y centrarse solo en los realities del momento.

Sin embargo, la mesa dedicada a la crónica social sí ha querido abordar unas de las noticias más llamativas del momento. Hace unos días, se anunció la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores tras 21 años de relación. Tal y como ha adelantaba 'Lecturas', la ruptura la habrían llevado a cabo hace meses y, desde entonces, han estado viviendo separados. Él en Madrid y ella en Málaga. A pesar de ello, ha sido una ruptura amistosa, aunque señalan que una deslealtad puede haber sido el motivo, al igual que una posible vuelta a Telecinco.

Por el momento, no se ha sacado ningún motivo claro, por lo que todos los espacios de Telecinco se están haciendo eco de la noticia y se encuentran investigando con la intención de lograr descubrir lo que realmente ha pasado con la pareja. 'El Programa de Ana Rosa' también ha querido sumarse, ya que cuentan con la ventaja de tener a Rocío Flores entre sus colaboradores.









"A mí no me gustaría que mi marido dijera eso de mí"

Para abordar el tema en el 'Club Social', el programa de la reina de las mañanas emitió un fragmento de la polémica entrevista que se hizo a Antonio David Flores en YouTube. Nada más empezar, fue preguntado por Olga Moreno. "Son veinte años de relación y ella es una grandísima mujer. Tendría que haber más madres como ella", respondía el ex colaborador de 'Sálvame'. Estas palabras dejaron muy descolocados a los colaboradores y la presentadora, muy confusa, sorprendió con su opinión.

"A mí no me gustaría que mi marido dijera eso de mí", soltaba entonces Quintana, haciendo algo insólito al mencionar a su marido, dado que siempre intenta mantener su vida privada al margen. Esta confesión personal dejó a sus compañeros muy sorprendidos, ya que la periodista siempre evita hablar de sus hijos y su pareja para no arrastrarles a su mediática imagen.

Joaquín Prat se mostró muy sorprendido y no dudó en preguntar a su compañera que a qué se refería con esas palabras sobre su marido. No obstante, la conductora del espacio de Telecinco se decantó por recular de inmediato y retirar el foco de su vida privada, consciente de que no debería haber dicho aquello si quiere seguir manteniendo a su familia lejos de los focos.

"Nada, nada", reaccionó la presentadora para cambiar de tema, intentando no dar bola a sus declaraciones. Sin embargo, este comentario para su marido resultó ser muy llamativo. Ana Rosa lleva más de 20 años de relación con el arquitecto Juan Muñoz, con quien se casó en 2004 tras siete años de relación a distancia. Actualmente, siguen juntos y forman una familia con sus dos hijos, aunque ella ya tenía otro de su anterior matrimonio.