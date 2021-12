Ana Rosa reaparece en plena lucha contra el cáncer: un mensaje de Navidad para sus seguidores

Hace ya casi dos meses, Ana Rosa Quintana abría su programa anunciando que padecía cáncer. "Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada fue muy intensa y rara. Me fui dos veces antes de terminar el programa y el viernes falté. Normalmente, excepto en vacaciones, nunca he faltado a mi cita con la audiencia. Ni siquiera durante el covid. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído en volandas estos 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz durante todos estos años lo más duro que me ha pasado en la vida. Y, quizá, lo más importante (...) "Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", explicaba.

Pese a que no está ya ante las cámaras, Ana Rosa Quintana sigue muy presente en los pasillos de Mediaset. Su primera imagen tras abandonar el matinal fue para desear suerte a Sonsoles Ónega en el estreno de su programa "Ya son las ocho". Este fin de semana, aprovechando que es Navidad, Ana Rosa Quintana ha colgado una fotografía en su cuenta oficial de Instagram para desear felices fiestas a todos sus seguidores.

En la imagen podemos ver a la presentadora adornando el árbol de Navidad, junto a un mensaje motivador que dice lo siguiente: "¡¡Feliz Navidad!! Fuerza, Salud y Armonía para todos".

Sus compañeros y amigos han acudido a la publicación para hacerle llegar diferentes felicitaciones y muestras de cariño. Entre ellas, destacaba el mensaje de Toñi Moreno que escribía "Feliz Navidad jefa"; Marta Riesco con corazones rojos junto al texto: "Estás preciosa jefa", Alejandro Lequio piropeaba a la presentadora con un "guapa", Paula Echevarría con un "Feliz Navidad Ana", e incluso Carme Chaparrao, que ponía "Feliz Navidad. Cuídate mucho, valiente". No se puede negar que todos la tienen en estima, y la echan muchísimo de menos en el plató.

En este momento, Ana Rosa Quintana continua con su tratamiento que por entonces, cuando comunicó el tipo de cáncer que padecía, lo calificó de intenso aunque con buen pronóstico. Y es que si recordamos, la presentadora ya tuvo que librar una batalla contra un cáncer hace un tiempo, como bien recordaba ella: "Hace ocho años tuve un tumor de grado uno. En julio de 2010 me lo diagnosticaron, yo empezaba mis vacaciones y me operaron el 2 de agosto. No necesité quimioterapia», explicó hace un tiempo. Y es que la presentadora no lo contó antes porque todavía vivía su madre y sus hijos eran demasiado pequeños como para preocuparles con algo así.