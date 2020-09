Ana Rosa Quintana vive un momento bochornoso con Joaquín Prat: "No estoy embarazada"

Tras la sesión informativa en 'El Programa de Ana Rosa', llegó el turno de Joquín Prat. El colaborador hizo un resumen de todos los temas que iban a abordar en 'El Club social' del programa, sección en la que hablan de las últimas noticias sobre los famosos y los realities de Telecinco.

Prat contaba que el estreno de 'La Isla de las Tentaciones' iba a ser la protagonista de la tertulia de hoy, además, de "un embarazo a la vista, un embarazo que ya es una realidad". Fue entonces cuandoAna Rosa Quintanase mostró totalmente desoncertada ante las palabras de su compañero.

"¿Qué, que estás esperando un niño?, le ha preguntado la presentadora sorprendida. "¿Quién?", ha contestado Prat sin entender a su compañera. "No, pregunto, que no me he enterado, ¿qué has dicho del niño a la vista?", ha vuelto a cuestionar Quintana para aclararse.

Durante unos minutos, ambos presentadores protagonizaron una "conversación de besugos", lo que se resolvió después de varias preguntas y aclaraciones. "Que hay un embarazo de una mujer muy famosa", le ha explicado de nuevo a la periodista. "¿Pero no eres tú?", ha insistido ella. "No, yo no soy mujer ni me puedo embarazar, vosotras lleváis el peso de la gestación", ha concluido Prat. "Bueno hombre, eso son cosas compartidas", añadió la comunicadora.

Asimismo, aprovechando el momento cómico que se había generado en el formato de Mediaset tras una mañana repleta de malas noticias, la presentadora ha querido seguir tirando del hilo. "Yo no estoy embarazada, ¿eh? Podría, pero vamos...", ha comentado antes de dar paso a su compañero.