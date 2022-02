Ana Rosa Quintana revela cómo es su alimentación en estos meses de lucha contra el cáncer

Completamente implicada en su recuperación y poniendo todo de su parte para vencer en esta terrible lucha contra el cáncer, Ana Rosa Quintana ha vuelto a recurrir a las redes sociales para explicar cuales están siendo sus hábitos en la alimentación durante todo este proceso. Consciente de la importancia de la alimentación en este tipo de situaciones, la periodista nos ha recordado algunos consejos que todos conocemos, pero que muy pocos seguimos.

"Estoy aprendiendo tantas cosas. He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", ha escrito Ana Rosa en su publicación para recordarnos a todos la importancia de una buena alimentación en su caso. Como no podía ser de otra forma, la periodista también ha reconocido que le está costando mucho alejarse de la actualidad informativa que estamos viendo en estos meses y es que, como era de esperar, tiene muchas ganas de recuperar su puesto de trabajo cuanto antes: "Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño".