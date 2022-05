Ana Rosa Quintana rompe su silencio tras su marcha de televisión por el cáncer que sufre: "No creo..."

Joaquín Prat ha estado en 'Planeta Calleja' y ha hablado sobre su jefa, Ana Rosa Quintana. Con ella tiene una relación muy especial y, por eso, la llamó por teléfono y toda la audiencia del formato que presenta Jesús Calleja pudo saber cómo se encuentra la periodista. El pasado noviembre, Ana Rosa anunciaba que volvía a tener cáncer de mama. Una enfermedad a la que ya se había enfrentado desde hacía algunos años y ahora, de nuevo, volvía.









Cuando Prat la llamó, acababa de salir de su clase de gimnasia ya que la rutina deportiva es clave en su día a día. "Estoy fenomenal", decía Quintana. "Vete a currar ya que tienes más cuento que Calleja", le decía en guiño a su apellido. Inmediatamente después, le decía... "¡Ganas me dan todos los días! Es un tramito que pasar". La periodista fue operada hace un par de semanas y se encuentra en las últimas etapas de su tratamiento, tal y como informa Lecturas. "Soy bastante optimista y no creo que esto me cambie la vida. Igual me hago mejor persona, pero no lo sé porque eso decimos todos cada año y luego no es así", decía.









Su compañero de programa y amigo quiso mandarle un beso enorme, recordándole que la tiene presenta en el programa. Llevan muchos años trabajando y, como mencionábamos anteriormente, tienen una relación muy especial. "Yo la veo como mi hermana mayor. Es la madrina de mi hijo y hemos cultivado una relación muy especial y estrecha", explicaba Prat. Fue la propia Quintana la que se fijó en Joaquín Prat en el plano profesional, teniendo claro que tendría un futuro brillante en la televisión. Y no se equivocaba. Cuando sus caminos se cruzaron, el periodista trabajaba en la radio y decidió abandonar las ondas para ser el copresentador de 'El Programa de Ana Rosa'. Algo que cambiaría su vida para siempre. De ahí que le contase a Calleja que "jamás cambiaría de trabajo".

Joaquín Prat no da crédito por la gravedad de las imágenes que ve en pleno directo de Cuatro: "Impresentable"

Al hilo de esta noticia que protagoniza Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana, recordamos que tanto él como su equipo de 'Cuatro al Día' han recibido una denuncia muy grave que les ha llegado desde una residencia de ancianos de Pontevedra. Familias de residentes y trabajadores han exigido a la Junta y han pedido la retirada de la licencia a esta residencia donde los mayores conviven con suciedad, camas rotas y úlceras. Este programa ha hecho un repaso de las declaraciones de familiares y las imágenes de esta llamada 'residencia de los horrores' ubicada en Galicia. Suciedad, insectos, mobiliario estropeado y presuntas vejaciones a los ancianos.

El periodista no ha podido evitar pronunciarse ante estas imágenes y ha indicado que "es impresentable que se tenga así a los ancianos... es que no hay palabras, yo me he quedado sin palabras". Este formato también emitía los audios de la directora de la residencia en la que se amenazaba a las trabajadoras y han hablado con la portavoz de las empleadas que ha manifestado su indignación en pleno directo.