Ana Rosa Quintana estalla contra Esther Palomera e Isabel San Sebastián y las manda callar: "¡Vale!"

Este viernes, dado el revuelo causado, la moción de censura ha sido la protagonista de la mesa política de'El Programa de Ana Rosa'. Las colaboradoras han hecho hincapié en el polémico discurso de Pablo Casado, líder del Partido Popular, con el que rompió las amarras con Vox.

"No hacía ninguna falta", opinó Isabel San Sebastián respecto a las palabras de Casado contra Santiago Abascal. "Ayer quien ganó la moción no fue Casado, fue Sánchez, pero por goleada además. Sánchez salió victorioso de la moción de censura", agregó. "El PP perdió la oportunidad de...", continuó diciendo. "Es que no le dejáis hablar a los chicos", le interrumpió Ana Rosa Quintana, siendo este el primer aviso.

"Es que es curiosa esta mesa... No sé si Esther habrá votado alguna vez al PP, no creo pero...", insistió San Sebastián, dando comienzo a un enfrentamiento con la colaboradora. "Lo que yo vote o deje de votar, a ti no te interesa ni tengo por qué decirlo. Solo faltaba. Fíjate el periodismo que declara...", respondió Esther Palomera muy alterada, sin poder seguir defendiéndose por las constante interrupciones de la periodista. "El periodismo neutral que declara el voto. Olé", exclamó Palomera.

"Es muy significativo que la intervención de Casado ayer le haya gustado, sobre todo, a la izquierda. Muy significativo", declaró San Sebastián. "Y a la derecha y al Partido Popular...", le contestó Palomera. "Si hablas con Jaime Mayor Oreja, le parecerá un aberración", agregó. "Tú qué sabes con quien he hablado yo", gritaba la otra. Dados los gritos entre las colaboradoras, los espectadores y el resto del equipo se perdieron en su discusión.

Quintana no pudo soportarlo más y se vio obligada a poner orden en el plató: "¡Vale!", exclamó para cortar la discusión entre ambas. "José Luis y Fernando también han venido, han madrugado y, aunque no se han maquillado, están aquí sentados y tienen algo que decir", apuntó la comunicadora, pidiendo que dejaran hablar al resto de colaboradores.