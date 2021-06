Ana Rosa Quintana corta a Ábalos en Telecinco para proponerle un cambio en su vida profesional: "Porque es..."

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha atendido la llamada este miércoles del espacio de Telecinco, 'El programa de Ana Rosa', donde ha repasado junto a Ana Rosa Quintana las principales claves de la actualidad en nuestro país.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha asegurado que los indultos demuestran la "fortaleza" del Estado de derecho, puesto que "solamente los fuertes se permiten" la "generosidad" de conceder la medida de gracia a un condenado.

El dirigente socialista ha sostenido que "desde la perspectiva penitenciaria" no haría "falta el indulto" para que los líderes del 'procés' salgan a la calle, sino que serviría con esperar a la concesión del tercer grado.

"No es un problema de beneficio penitenciario ni a nivel personal. Se trata de tener un instrumento donde el Estado de derecho demuestra su fortaleza a la hora de aplicar la ley, plantear sentenciar, ejecutar condenas pero también el derecho de gracia", ha explicado el ministro.

Además, Ábalos ha recordado que otros gobiernos que han "recurrido" a la figura del indulto no contaron con el "beneplácito" de los juzgados ni de la Fiscalía en la "mayoría" de los casos.

GRAFCVA5663. VALENCIA, 06/06/2021- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido al presidente del PP, Pablo Casado, que explique qué acuerdo tiene con María Dolores de Cospedal, imputada en el caso Kitchen, para protegerla como lo hace y que el partido no le haya abierto ni un expediente informativo.En un acto en Valencia sobre los "tres años de gobierno progresista", Ábalos ha asegurado que este caso no es un caso más de corrupción, sino que es "un caso siniestro" en el que se utilizó a las fuerzas policiales "para tareas parapoliciales".EFE/ Juan Carlos CardenasJUAN CARLOS CARDENAS









En este contexto, preguntado por la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, Ábalos ha recordado que el proyecto independentista, "como otros en democracia", pueden seguir manteniendo sus aspiraciones separatistas.

Lo que la "democracia tolera y permite es la libertad de pensamiento", y el límite está en que no se traspase la "legalidad ni las líneas rojas" a las que "obliga la ley". Según Ábalos, no se puede "trasladar" el mensaje de que se persigue al independentista por sus ideas porque la "democracia no persigue pensamiento", sino que pretende "poner coto a actuaciones ilegales".

Así, Ábalos se ha referido a la posibilidad de que ERC plantee en la mesa de diálogo la celebración de un referéndum. "Esto ya lo he vivido varias veces. Ellos saben perfectamente que no entramos a hablar de eso y han asumido también que su proyecto, al que no renuncian ni deben renunciar es un proyecto a un tiempo que no pueden precisar", ha explicado.

En este contexto, el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha señalado que los socialistas no creen que la "vía del referéndum" sea la adecuada, "ni para una cosa ni para la otra".

Dejando a un lado el asunto de los indultos, José Luis Ábalos también se ha referido a la crisis diplomática que desde hace unas semanas vive nuestro país con Marruecos, y sobre todo después de la exclusión de España este año en la Operación Estrecho. En este sentido, las palabras de Ábalos han provocado ciertas sonrisas en el plató de Telecinco. "La justificación que se ha dado es de carácter sanitario.Están haciendo un esfuerzo de control sanitario y no les viene bien plantear facilidades para la recepción de sus propios inmigrantes. Si ponemos facilidades de movilidad, todos nos movemos más, si se nos complican más las movilidades, nos movemos menos".

La propuesta de Ana Rosa Quintana a José Luis Ábalos

Ante esta sentencia, Ana Rosa Quintana no ha dudado en hacerle una propuesta de cara al futuro: "Ministro, a usted le tenían que mandar a Exteriores, porque es muy diplomático".

Ana Rosa bromea con el ministro Ábalos: "Es usted muy diplomático" #AR9Jhttps://t.co/fzDZH1ajSk — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 9, 2021

El comentario rápidamente ha dado la vuelta a todas las redes sociales, e incluso el propio Ábalos se lo ha tomado con humor: "La verdad es que, en lo de Marruecos, creo que debemos hacer todos los esfuerzos para restablecer nuestra relación. Me parece básico y vital, es un vecino estratégico y no nos podemos permitir el lujo de tener una mala relación".