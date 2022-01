Ana Rosa Quintana cuenta la novedad en sus cuidados mientras lucha contra el cáncer: “Nueva vida”

Ana Rosa Quintana lleva meses alejada de la pequeña pantalla, por lo que Ana Terradillos y Patricia Pardo se encargan de sustituirla cada mañana en 'El Programa de Ana Rosa'. Esto se debe a que, a principios de noviembre de 2021, la presentadora quiso despedirse de los espectadores tras comunicarles que seufría cáncer de mama.

"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", decía entonces.

Desde que anunció que se retiraba temporalmente, no se ha vuelto a ver a la presentadora en televisión. No obstante, sí ha aparecido públicamente alguna vez. Esto se debe a que en alguna ocasión se ha dejado ver junto amigos y compañeros, como Omar Montes o comunicadores de Telecinco, en salidas a restaurantes. Asimismo, también ha mantenido informados a sus seguidores a través de sus redes sociales, donde también ha recibido todo el apoyo y cariño de sus fans.

De la misma manera, esta vez, la periodista ha vuelto a pronunciarse desde su cuenta oficial de Instagram para compartir la última decisión que ha tomado respecto a su enfermedad. Quintana ha compartido con sus seguidores el tratamiento y los productos, cuyo principal ingrediente activo es el CBD, para cuidar su pelo.









"Mi nueva vida"



El CBD es una sustancia que se encuentra principalmente en el cannabis, sin ser psicoactiva. Esta sustancia tiene muchas propiedades beneficiosas, entre las que destaca que inhibe la trasmisión de señales nerviosas asociadas al dolor y que tiene un efecto sedativo. Además, también ayuda a reducir la invasividad del cáncer de mama.

Consciente de ello, la presentadora de Telecinco ha querido sacar provecho del CBD y se ha hecho con un pack de productor para el pelo que incluye champú, acondicionador, aceite y tratamiento reparador. "Mi nueva vida, natural y orgánica. Descubriendo el CBD", contaba Quintana desde sus redes sociales. Asismimo, ha explicado que no solo vale con aplicarse los productos y que debe compaginarse con "alimentación sana, ejercicio y mucho cariño".

La presentadora de Telecinco está siguiendo este tratamiento con el objetivo de mejorar el riesgo sanguíneo del cuero cabelludo y así mejorar también la calidad del pelo y fomentar su crecimiento, para sobrellevar la caída capilar que implica los tratamientos contra el cáncer. Este tratamiento también lo siguió Mila Ximénez en su momento. Motivo por el que aparecía cada tarde en 'Sálvame' con un gorro térmico cuya función era aplicar frío sobre el cuero cabelludo para evitar la caída del pelo. No obstante, este tratamiento capilar solo está al alcance de unos pocos, dado que el pack supera los 200 euros.