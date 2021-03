Ana Rosa pierde la paciencia y corta en directo a Arrimadas por lo que dice de Ayuso: "No puede decir esto"

El pasado miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Tal y como explicó Isabel Díaz Ayuso, se ha decantado por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura. A raíz de esto, la política ha recibido muchas críticas, dado que muchos creen que no es el momento para llevar a cabo su decisión.

Asimismo, se ha informado de que Ayuso ha cesado a todos los miembros de Ciudadanos en el gobierno de la Comunidad de Madrid. A raíz de esto, este viernes, 'El programa de Ana Rosa' ha realizado una conexión en directo con Inés Arrimadas para analizar la situación y conocer su opinión al respecto.

"Se habla de que peligra esa moción de censura que se ha presentado en Murcia por cuatro diputados de Ciudadanos que no estarían de acuerdo", ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana."Por no estar de acuerdo no pude ser porque lo han firmado. Nosotros al presentar la moción de censura, mis compañeros han firmado esa moción de censura. Por tanto, yo no creo que haya ningún cambio de criterio respecto a lo que acaban de firmar hace un par de días", le ha aclarado la líder de Ciudadanos.

"Quiero dejar claro que esto no viene de nacional, viene de los compañeros de Murcia. Son los que llevan meses denunciando", ha añadido la política. "Entonces, ¿Qué hacía el señor Cuadrado y el señor Bolaño negociando estas cosas? Si era una cosa de Murcia...", le ha reprochado Quintana. "Es que el señor Cuadrado y el señor Bolaño hablan mucho desde el principio de la pandemia", ha comenzado explicando Arrimadas hasta ser interrumpida por la presentadora. "De la moción de censura de Murcia", le ha interrumpido la periodista con una risa sarcástica.

"Lo de la moción de censura de Murcia no llevamos mucho tiempo hablándolo porque hemos estado hasta el último momento queriéndolo arreglar con nuestros socios", se ha justificado Arrimadas. "Tienen ustedes molestos a muchos líderes de Ciudadanos. Yo ayer hablé con Ignacio Aguado y me dijo que no tenía ni idea. Nadie sabía nada y se han sentido un poco...", ha señalado Quintana. "No, perdone. Lo que han dicho mis compañeros es que sabían de los problemas de Murcia", le ha respondido Arrimadas tras reconocer que desconocían de la moción de censura "porque han estado hasta el último momento intentándolo con el Partido Popular".

La defensa de Ana Rosa a Ayuso

"Yo no sé si el señor Moreno Bonilla o el señor Mañueco sabían que Isabel Díaz Ayuso iba a adelantar las elecciones en Madrid, me parece que no", ha señalado la entrevistada. "Hombre, evidentemente. Una moción de censura se prepara, se firma... Lo de Ayuso ha sido una reacción a lo que ha entendido como un ataque", ha defendido Quintana a Ayuso. "Por ética y por moralidad no hemos hecho lo que ha hecho la señora Díaz Ayuso, que es dinamitar el gobierno de Madrid sin ningún motivo. Mire como el señor Bonilla y el señor Mañueco no han hecho lo mismo", ha contraatacado Arrimadas.

"Son situaciones distintas", le ha replicado Quintana. "Eso le parecerá a usted", la ha contestado la política. "A mí y a cuarenta millones de españoles. La relación que tiene Ciudadanos con el PP en Andalucía no tiene que ver con la que tenían en Madrid", ha continuado Quintana. "Nosotros si hemos cumplido el acuerdo en Madrid, quien no lo ha cumplido es Ayuso... Ella ha dicho que se presenta para sacar la mayoría absoluta, ya veremos si esto sale bien", ha añadido la invitada. "Eso no lo decide Díaz Ayuso, lo decidimos cada uno de los madrileños", ha insistido Quintana.

"Yo voy a dormir con la conciencia tranquila, en Murcia se ha intentado arreglar hasta el último momento", ha declarado la de Ciudadanos hasta volver a ser cortada por la presentadora. "Ya, señora Arrimadas. Yo la entiendo, que usted tendría todos los motivos para hacer una moción de censura en Murcia. Pero ahora no puede decir que esto es culpa de Ayuso, la mecha la enciende Murcia", ha estallado Quintana. "No esto de acuerdo, pero es una opinión", ha reaccionado Arrimadas.