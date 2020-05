Ana Rosa estalla contra Sánchez e Iglesias: ¡Déjense ustedes de tonterías y de luchas políticas ruines!”

Ana Rosa Quintana ha sustituido su aparente normalidad por un cabreo que han presenciado millones de espectadores a través de televisión. Este jueves valorábamos el apoyo de EH Bildu al Ejecutivo y que conlleva la derogación de la reforma laboral presentada por el Partido Popular. Horas después, Sánchez matizaba diciendo que sólo se cambiarían algunos puntos de la misma e Iglesias aseguraba que se va a llevar a cabo lo que se firmó en un principio.

GRAFCAV5844. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 21/05/2020.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este jueves que las "notas aclaratorias" sobre el pacto que su formación ha suscrito con el PSOE y Podemos para derogar "íntegramente" la reforma laboral "no alteran los acuerdos". EFE/Juan HerreroJuan Herrero

Otegi ha asegurado que las notas aclaratorias no alteran los acuerdos que han alcanzado con el Ejecutivo. "Es algo que es evidente. Las notas aclaratorias o están a pie de página del acuerdo o son interpretaciones que alguien se ha visto en la necesidad de hacer", ha afirmado en una rueda de prensa telemática, en alusión a la rectificación del PSOE, partido que ha precisado que la reforma laboral no se derogará íntegramente.

Ante tal polémica, Ana Rosa no ha aguantado más y ha decidido mirar de forma contundente a cámara para asegurar lo siguiente: “Alomejor Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no saben que están en un Gobierno de coalición. Todo esto es muy tropical y todo esto nos puede dar mucho entretenimiento a los medios de comunicación hoy, pero...¡Señores, tenemos 40.000 muertos encima de la mesa si contamos las residencias! Tenemos muchas familias de luto, a la gente en la calle y angustiada... ¡Déjense ustedes de tonterías, de este tipo de juegos florales políticos! A las personas nos interesan las familias, los fallecidos, el virus”. Y añadía: “Pedro Sánchez dijo que sólo le interesa la salud, pues céntrese y déjense de sus luchitas políticas pequeñas y ruines. ¡Es que no puede ser!”

Además, la reconocida presentadora comparaba el pacto entre el Gobierno y Bildu y la situación política española con la antigua Roma. Recordamos que se trata de un acuerdo que, a media noche, fue rectificado en parte por el PSOE. Lo comparaba con “un circo romano” y criticaba, asimismo, la triple traición del Gobierno de Sánchez: tanto a Ciudadanos, PNV y por último a Bildu.

Muchas familias se encuentran de luto, y eso es algo que Quintana ha querido destacar al igual que los escasos ingresos que determinados hogares están recibiendo ante la pérdida de incontables puestos de trabajo. Por ello, la periodista ha apelado a la unidad.

La sentida disculpa de Ana Rosa en directo

Finalmente, Ana Rosa ha pedido perdón por subir el tono pero ha asegurado que hay muchas cuestiones que no comprende de la gestión de la crisis que ha provocado en nuestro país el coronavirus. Es muy importante, aseguraba que la clase política española se centre en acabar con esta crisis... una dolencia por la que, sólo en España, han fallecido más de 28.000 personas. Para tratar de acompañar en el sentimiento a todas las personas que han perdido a un ser querido por el coronavirus, Quintana lleva un lazo negro.

Una situación que sufrimos todos los españoles y en buena parte del mundo. En nuestro país, todos los ciudadanos siguen con atención cada semana si su autonomía o por ende, área sanitaria avanza en el plan de desescalada hacia una nueva normalidad. Eso sí, portando siempre la mascarilla que se debe utilizar de forma obligatorial, tal y como indica la orden ministerial que se publicaba ayer en el Boletín Oficial del Estado.