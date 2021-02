Ana Rosa destapa al miembro del Gobierno que se ha negado a pasar por Telecinco durante la pandemia

La periodista Ana Rosa Quintana ha desvelado esta semana el nombre del miembro del Gobierno que no ha querido pasar por las cámaras del matinal de Telecinco desde que dio comienzo la pandemia en España. Y es que por 'El Programa de Ana Rosa' han pasado líderes políticos de todo tipo, desde el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los líderes de la oposición y a la mayoría de ministros del Ejecutivo, a excepción de uno muy concreto.

Además, la comunicadora ha querido hacer balance del que califica como el año más difícil de su carrera en el que, además, ha visto cómo el esfuerzo le ha recompensado a la hora de ver cómo se disparaban los datos de audiencia del programa. De hecho, si echamos la mirada atrás 'El programa de Ana Rosa' competía mano a mano con 'Espejo Público' y Antena 3 por el liderazgo de las mañanas, con apenas 3 puntos de diferencia entre ambos programas. Ahora, la periodista de Mediaset ha puesto tierra de por medio con Griso hasta el punto de que, en más de una ocasión, es 'Aruseros' con más de un 13% de share la segunda opción de la audiencia.

El año más difícil de Ana Rosa

En una entrevista para La Voz de Galicia, Ana Rosa Quintana explica que, tras 40 años en la profesión y más de 16 años al frente de las mañanas de Telecinco, el año de la pandemia ha sido el más duro de su carrera. “Ha sido terrible. Al principio de la pandemia, hacíamos el programa con muchísimas incógnitas”, confesaba la comunicadora de Mediaset.

Además, la reina de las mañanas de la televisión admite que uno de los puntos que más dificultaba la tarea de realizar el programa cada mañana era el desconocimiento de qué estaba ocurriendo con el virus. “Tienes la responsabilidad de que vienes a trabajar y que la pandemia está ahí y no sabes cómo se contagia, es que no se sabía nada, y también la responsabilidad de tus compañeros, de los reporteros, de tus redactores, la mitad de la redacción teletrabajando en casa...”, comenta

El político que no quiso ir a 'El Programa de Ana Rosa'

Y precisamente uno de los puntos más peculiares de la entrevista llegaba cuando le preguntaban: “¿A quién te gustaría haber entrevistado que se te ha resistido?” Ana Rosa Quintana, lejos de callárselo, confesaba el nombre del miembro del Gobierno que no quiso pasar por el plató de su programa en el año que ya lleva el virus circulando por España: “Prácticamente por aquí han pasado todos. De esta pandemia, la única persona que no ha pasado por el programa ha sido el exministro de Sanidad Salvador Illa. Ha ido a todos menos a este”.

Eso sí, más cauta se ha mostrado a la hora de especular el verdadero motivo por el que el ex ministro de Sanidad no pasó por Telecinco: “Bueno, pues estará muy ocupado. No lo sé”. Y es que, ni siquiera en campaña electoral por los comicios en Cataluña, Illa ha pasado por el plató del magacín de Mediaset.