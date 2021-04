Ana Rosa contesta a las polémicas del fichaje de Rocío Flores y cuenta los detalles de su contrato

Con cada nueva entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada entrega de este documental, dado queRocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

A raíz de esto, todos los espectadores se encuentran muy atentos ante cualquier declaración por parte de Antonio David, Rocío Flores o la propia protagonista. Gracias a su reaparición en los espacios del corazón por las duras declaraciones de su madre en la docuserie, Flores ha logrado volver a la televisión con gran protagonismo. Todos los medios se encuentran tras ella con intención de conocer su opinión respecto a todo lo que está pasando en torno a su familia.

Ana Rosa Quintana se ha hecho con la victoria y ha logrado fichar a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.Según adelantó 'Lecturas', su función en el programa será formar parte de la sección dedicada a la crónica social y comentar la nueva edición de 'Supervivientes'. Sin embargo, las críticas no tardaron en salir y muchos acusaron al espacio de Telecinco de contratar a Flores a raíz del polémico documental protagonizado por su madre.

Es por esto por lo que, este lunes, Ana Rosa ha interrumpido la sección dedicada a la crónica social para contar el motivo del fichaje de Rocío Flores y responder a las críticas recibidas por ello. Es por esto por lo que ha hablado de los detalles de su contratación en directo.

"La productora se puso en contacto con Rocío Flores para que viniera a comentar 'Supervivientes' antes, no de que saliera, antes de que tuviéramos noticias de que iba a salir este testimonio de Rocío Carrasco. Que quede claro", ha comenzado diciendo la presentadora, acabando así con las especulaciones que señalaban a su programa.

"Nos parecía que era un buen fichaje"

"Nos parecía que era un buen fichaje para comentar el reality, alguien que además estuvo concursando. Es decir, esto es previo", ha asegurado la conductora del espacio de Telecinco, contando así las condiciones del contrato Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'.

"Después, evidentemente, si tu contratas una persona para hablar del reality no tiene por qué hablar del tema de su madre, aunque esté sucediendo en este momento, no sé si ella, en el futuro o nunca, querrá hablar del asunto", ha continuado explicando la periodista. "Lo que me llama la atención es el acoso al que está siendo sometida esta niña de 24 años en redes. Empieza a parecerme que no es fortuito", ha concluido Quintana.

Esto se debe a que, nada más ver el debut de Rocío Flores en el programa de Telecinco, la ex concursante de 'Supervivientes' fue muy criticada por no hablar de su madre y solo asistir al plató para comentar reality.