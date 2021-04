Ana Rosa confiesa en directo la época en la que temió por su vida: "No se lo he dicho a nadie"

Desde la semana pasada, las amenazas a los políticos no han dejado de acaparar los medios de comunicación. Hace unos días, Pablo Iglesias recibió una carta con amenazas a él y a su familia que contenía 4 balas de Cetme. Lo mismo sucedió días después cuando recibieron sobres con amenazas y casquillos de bala el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Así lo desveló el propio Iglesias a través de su cuenta de Twitter. El político publicó una fotografía con las cuatro balas, el sobre con su nombre y la dirección del Ministerio del Interior y la carta de amenaza, en la que puede leerse: "Pablo Iglesias Turrión. Has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tu estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota".

"El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. No es la primera vez que sucede. Hoy también han recibido cartas amenazantes el ministro Marlaska y la Directora de la Guardia Civil", aseguró Iglesias.

De la misma manera, este lunes, la ministra de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto, recibió un sobre, direccionado al Ministerio de Industria, con una navaja en apariencia ensangrentada. Este llamativo suceso ha pasado por todos los platós de televisión y, este martes, ha sido Ana Rosa Quintana quien se ha pronunciado al respecto en 'El Programa de Ana Rosa'.

A raíz de esto, la conductora del espacio de Telecinco ha confesado a los espectadores y a sus compañeros uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace unos años, según ha desvelado ella, la presentadora estaba amenazada. La comunicadora ha hecho hincapié en que, al contrario que los políticos anteriormente mencionados, no denunció públicamente lo que le estaba pasando.

"Utilizan las amenazas de una persona con esquizofrenia para hacer campaña", ha comenzado diciendo Ana Rosa al comienzo del programa para dar pie a esta noticia. Asimismo, la periodista se ha mostrado muy dura con la polémica reacción de Yolanda Díaz al enterarse de la amenaza a Reyes Maroto: "No habíamos visto llorar a nadie del Gobierno ni cuando morían 900 personas al día...".

"La policía sabe lo que tiene que hacer"

La presentadora estaba escuchando el debate de sus compañeros sobre las amenazas a los miembros del Gobierno cuando decidió interrumpirles para tomar la palabra y confesar que ella lo había vivido en primera persona: "Hace ya un tiempo, bastante tiempo, yo tuve que tener a una persona de seguridad durmiendo en el sofá de mi casa, en el salón...".

Ante su confesión, los compañeros se han mostrado muy sorprendidos y se han mantenido en silencio para escuchar atentamente a la presentadora. "Yo no se lo he dicho a nadie, de verdad... Hace mucho tiempo no ahora", ha querido aclarar tras dejar claro que nunca lo dijo públicamente.

"Estas cosas se saben, la policía sabe lo que tiene que hacer, tú vas a la policía y te dicen 'tranquilidad, déjanos investigar'. Ya está", ha reconocido la comunicadora, mostrándose así muy crítica con las declaraciones de Maroto sobre que debía estar amenazándola una persona con una enfermedad mental.

"En este país recuerdo que al presidente del Gobierno se le dio un puñetazo en plena campaña electoral; a José María Aznar, cuando estaba en la oposición, le volaron el coche, era ETA, y Aznar dijo tranquilidad y no lo usó en su campaña", ha dicho María Claver por su parte, apoyando la opinión de Ana Rosa.