Ana Rosa aprovecha su despedida de temporada en Telecinco para señalar a Pablo Iglesias: "La tomó conmigo"

Este viernes, será el fin de temporada de 'El Programa de Ana Rosa'. Por este motivo, este miércoles, la presentadora se reunió con los medios para analizar cómo ha sido ponerse enfrente de esta entrega. Tal y como ha declarado la presentadora ha sido la más "difícil", pero la que mejores datos de audiencia ha obtenido en los últimos seis años, dado que ha acumulado una media de 19,7% de share y 691.000 espectadores, incluso han logrado casi 7 puntos de ventaja frente a su principal competidor.

“Los datos hablan por sí solos”, ha comenzado señalando Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, tras reconocer que "es como un deja vu" porque es algo que se repite cada año. Por otro lado, Xelo Montesinos, productora ejecutiva de Unicorn Content, se sentía "muy orgullosa" del equipo del que forma parte y de “tener a Ana como presentadora, socia y líder de opinión". "Ha sido el año más valiente. Tanto ella como todos nosotros", agregaban.

“Esta y la anterior han sido unas temporadas especiales, y han ocurrido tantas cosas… Hemos vivido terribles desgracias como los saltos de la valla en Melilla, la desaparición de las niñas de Tenerife… Ha sido un reto”, contaba Ana Rosa Quintana. “Gracias a la audiencia por quererse informar de temas tan interesantes con nosotros”, agregaba, sintiéndose muy agradecida con los espectadores que le ven cada día, además de con su equipo.

A lo largo del encuentro, la reina de las mañanas fue preguntada por las llamativas guerras entre los reporteros de su programa y los de 'Espejo Público', su principal rival, para ser los primeros en hacerse con las declaraciones de los protagonistas. “Los datos de este año han hecho que muchos se relajen“, decía entonces la presentadora, lanzando una sutil pulla al espacio de Susanna Griso.









De la misma manera, Quintana ha hecho hincapié en los editoriales que ha hecho al inicio de cada programa a diario contra el Gobierno, los que han resultado ser muy criticados durante toda la temporada. "Estamos viviendo una situación límite, con la pandemia en la que todos hemos tenido personas enfermas o que han fallecido. Ha sido una situación casi de guerra. Después de 40 años de profesión, creo que me merezco decir lo que pienso. Lo hago honradamente y sin esconderme", se justificaba la periodista tras reconocer que ha sido una “temporada difícil”.

Ana Rosa, muy crítica con Iglesias y Sánchez

"¿Que soy crítica con el Gobierno? Hombre, claro, no lo voy a ser con los que no gobiernan. Los que no gobiernan, no gobiernan. Pero soy igual de crítica que era cuando gobernaba el PP y estaba la Gürtel y sacábamos los desahucios y al gobierno de entonces no le gustaba nada lo que hacíamos”, continuaba diciendo la conductora del espacio de Telecinco.

“Tenemos una mesa plural donde cada uno dice lo que piensa y lo que siente. Están representadas todas las opiniones y eso lo premia el espectador”, agregaba, haciendo referencia a que también contaban con colaboradores de todas las ideologías. “El presidente del Gobierno ha elegido los informativos, el de Piqueras , cuando ha venido a Mediaset. Al programa no viene desde que era candidato. Bueno… los presidentes no suelen salir mucho de su guarida“, opinaba para, acto seguido, recordar que ni Sánchez ni Pablo Iglesias han visitado su programa.

“¿Qué es de Pablo Iglesias?”, se preguntó la conductora del espacio de Telecinco muy irónica. “Pablo Iglesias fue un soplo de aire fresco y el portavoz de muchos jóvenes. Estuvo muy bien el movimiento del 15M, lo que pasa es que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y cuando llegaron al Gobierno, entró en todas sus contradicciones”, declaraba Quintana.

“Siempre tuve buena relación con él, pero no sé por qué últimamente la tomó conmigo. En las elecciones de Madrid no tenía foco y uso a periodistas para tenerlo. Y eso no es digno de él. Creo que se equivocó. No se puede señalar a periodistas. Él no está pero sus colegas siguen intentando acosar a los periodistas y eso no lo tenemos que aguantar”, zanjaba la presentadora.