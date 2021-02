Ana Pastor pide cortar el 'El Debat' por la bronca entre Garriga y Aragonès: "Tenemos que parar"

La noche del 11 de febrero, laSexta emitió 'El Debat', el espacio de debate dedicado a los candidatos de las elecciones catalanas. El espacio contó con la presencia de Carlos Carrizosa (Ciudadanos), Jessica Albiach (Catalunya en Comú Podem), Laura Borràs (JxCat), Pere Aragonés (ERC), Laia Estrada (CUP), Alejandro Fernández (PP), Ángels Chacón (PDeCat), Jessica Albiach (Catalunya en Comú Podem) e Ignacio Garriga (Vox).

El intercambio de opiniones comenzó de manera pacífica, pero, rápidamente, comenzó a alterarse y empezaron a cruzarse insultos y reproches. Por este motivo, Ana Pastor, presentadora del programa, tuvo que intervenir en varias ocasiones y parar los pies a los políticos, sobre todo a Garriga.

En los primeros minutos, el debate pasó a ser un escenario lleno de insultos, faltas de respeto e interrupciones. Uno de los momentos más tensos llegó cuando el de Vox protagonizó un gran enfrentamiento con Aragonès.

Esto se produjo cuando el representante de ERC dijo al político del partido de Santiago Abascal unas palabras que no le sentaron nada bien y le hicieron estallar: "Usted intenta domesticar a...", comenzó diciendo hasta ser interrumpido por Garriga. "Yo no le he llamado animal, le he llamado terrorista", puntualizaba el de Vox, aparentemente alterado.

"Para bajar la temperatura señor Garriga"

Dado el revuelo causado en plató, la conductora del espacio se vio obligada a cortar el debate para reprender a Garriga. "Perdón, voy a tener que parar", les cortaba Pastor, intentando así recuperar la calma y el orden. "La pausa nos ha servido para bajar la temperatura señor Garriga. Vamos a mantenerla así", le pidió. "Pues que no me insulte", le reprochó el de Vox.

A pesar del primer toque de atención, la tarea de la periodista se ponía cada vez más difícil. Un rato después, Garriga volvió a desencadenar otro momento lleno de gritos. Este último se prendió cuando el de Vox llamó "delincuente" a Estrada. Al ser consciente de que podría volver a perder el orden en el escenario, Pastor intervinó a tiempo.

"¿Podemos evitar un debate de este tipo que a la gente que está en casa, votantes de los partidos que están aquí o incluso a la gente que no vota, le produzca rechazo?", le preguntaba la comunicadora con cierta ironía. "Si gritan todos a la vez, yo no escucho lo que dicen y la gente en casa, tampoco", concluía la presentadora.