Amazon toma una drástica decisión por las críticas recibidas sobre 'Los anillos de poder'

Después de años de espera, los fieles fans de 'El señor de los anillos' ya pueden ver 'El señor de los anillos: los anillos de poder' en Amazon Prime Video. En esta parte de la ficción de J.R.R. Tolkien, se narra lo que sucede en la Segunda Edad de la Tierra Media, haciendo hincapié en el regreso de Sauron y el origen de los Anillos de Poder.

Como consecuencia de las altas expectativas creadas por la espera de los seguidores de la ficción, es habitual que no tarden en salir las críticas al no sentirse satisfechos con el resultado. Unas horas después del estreno de los dos primeros episodios de la serie, las diferentes plataformas y espacios de valoración de contenidos se han llenado de comentarios de todo tipo. En los principales portales de crítica especializada se pueden ver comentarios muy diversos y de mucho contraste entre las puntuaciones.

De esta manera, se dio el conocido "bombardeo de reseñas" (review bombing) al recibirse una gran cantidad de opiniones negativas dirigidas a la ficción. Esta acción recibe este nombre por "alterar la percepción que tienen los potenciales consumidores de dichos productos. Este bombardeo tiene como finalidad dañar ventas y popularidad". Esto también ha podido verse en las redes sociales.









La medida que ha tomado Amazon

Como consecuencia, Amazon Prime Video ha tomado una decisión que ha llamado mucho la atención. Según The Hollywood Reporter, la plataforma de streaming se ha decantado por eliminar todas las reseñas que se han realizado durante las primeras 72 horas desde el estreno de la serie para evitar ese "bombardeo de reseñas" y asegurar así la credibilidad de estas.

Este tipo de medidas no suelen llevarse a cabo, pero la plataforma no ha visto otra salida al recibir gran cantidad de críticas en tan solo unas horas desde su lanzamiento. Muchos comentarios señalan que es una adaptación que no es fiel a Tolkien, mientras que otros se quejan de que hayan incluido actores negros como parte del reparto. Sin embargo, esta es una situación que suele darse cuando se lanza alguna adaptación, ya que los fans más fieles suelen ser muy críticos y exigentes con el resultado.

A pesar de ello, en esta ocasión, a diferencia de la trilogía de 'El señor de los anillos', esta nueva serie no está basada en un libro. Concretamente, 'Los anillos de poder' es una precuela cuya historia de origen se encuentra plasmada en 'El Silmarillion'.

Sin embargo, cuando Amazon se hizo con los derechos de la obra de Tolkien, no los obtuvieron de El Silmarillion. Es por esto por lo que solo pudieron acceder a las referencias de la Segunda Edad que aparecen en la exitosa trilogía. Siendo este el motivo por el que los espectadores esperaban encontrar un universo más similar al que recordaban de 'La comunidad del anillo', 'Las dos torres' y 'El retorno del Rey'.