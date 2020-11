Alta tensión entre Monedero y Ana Vázquez, diputada del PP: "Sabemos a que te dedicabas"

Este viernes, los Presupuestos Generales del Estado y el apoyo de Bildu al Gobierno han sido los temas principales del debate de la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa'. Como ya es habitual, Juan Carlos Monedero ha protagonizado un enfrentamiento, esta vez, con Ana Vázquez, diputada del Partido Popular. Los comentarios del fundador de Podemos contra la del PP se han generado tras escuchar como Arkaitz Rodríguez hablaba sobre "tumbar el régimen en Madrid".

"Tu partido, el Partido Popular, con Ortega Lara cuatro meses secuestrado llevasteis acercamiento de presos a casi doscientas personas", le ha acusado Monedero a Vázquez, lo que ella ha negado y ha asegurado que "es falso" y "un bulo". Sin embargo, el miembro de Podemos ha insistido y ha comentado que "igual que os sentasteis a hablar con ETA, os sentasteis a negociar".

Estas declaraciones han parecido ofender mucho a Vázquez, quien ha respondido a Monedero algo alterada: "Tú a mi no me vas a dar lecciones en la lucha contra el terrorismo, porque yo a diferencia tuya he perdido a muchos compañeros, alguno como Miguel Ángel Blanco, que tuvimos que sacar en 2007 del País Vasco porque le profanaban la sepultura y está enterrado al lado de mi pueblo".

"Te conocemos todos en España"

"¿Queréis dejar de apropiaros de los muertos como si fueran vuestros? Que los muertos son de todos, que todos hemos luchado contra ETA", le reprochaba Monedero. "No, mientras muchos luchábamos contra ETA, ¿sabes donde estabas tú? Asesorando a Venezuela a cambio de 400.000 euros. Mientras todos estábamos luchando aquí por la igualdad, mientras tú ayudando a un régimen chavista, a una dictadura, mientras luchábamos por la libertad en España", le ha interrumpido la diputada por Orense del PP.

Para defenderse, el tertuliano ha preferido ignorar las acusaciones recibidas por Vázquez y ha repetido que su partido ha "hecho política con los presos y con los muertos", lo que ha hecho estallar a la política. "Te conocemos todos en España, sabemos todos a lo que te dedicabas mientras nosotros luchábamos por la libertad", ha concluido ella para dar por terminada la discusión.