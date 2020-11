El momento incómodo de Almeida en Telemadrid tras ser pillado por Villacís cenando acompañado: “Estás rojo”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vivido este jueves un momento de lo más incómodo en Telemadrid al ser entrevistado junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís. Y es que la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital sacaba los colores al regidor en un momento de lo más incómodo para el portavoz del PP: se atrevía a revelar que había cazado a Almeida cenando acompañado en plena calle de la capital.

Un momento que dejaba completamente sonrojado al alcalde de Madrid, algo que no pasaba en absoluto por alto la presentadora de 'Madrid Directo', Inmaculada Galván. Todo ello en plena celebración del encendido de las luces de Navidad en un año de lo más particular para los habitantes de la capital con las restricciones fruto del impacto de la segunda ola del coronavirus. No obstante, tanto Almeida como Villacís no han dudado en acudir al habitual alumbrado y han mandado un mensaje de optimismo y de invitación a los madrileños a acudir a las terrazas de la hostelería.

Almeida y Villacís: Un encendido especial

“Da alegría y sobre todo esperanza, que es lo que hemos querido transmitir la vicealcaldesa y yo”, aseguraba el alcalde en una entrevista en directo con la televisión pública de la comunidad. “Hemos pasado un año tan duro y tan malo, que hay que trabajar para que el 2021 sea mejor. Y estas luces son de esperanza”, comentaba.

Además, el regidor animaba a los madrileños a salir a las terrazas de los bares y restaurantes a divertirse y a pasárselo bien durante las fiestas. Eso sí, “siempre cumpliendo las normas y las medidas de seguridad”, aclaraba. En ese momento, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, le rompía los esquemas desvelando una anécdota que sacaba los colores a José Luis Martínez-Almeida.

El 'chivatazo' que “pone rojo” a Almeida

“Ayer te vi que estabas en una, en Chamberí, en la calle Galileo”, sorprendía Villacís haciendo referencia al alcalde. Almeida comenzaba a sonrojarse y reconocía la 'pillada': “Estaba, estaba, sí”. Y es que una de las características que definen al hombre al frente del Ayuntamiento de Madrid es que, a pesar de tener 45 años, no se le conoce pareja estable, y siempre se ha mostrado muy esquivo al ser preguntado por posibles romances.

Villacís, que le costaba morderse la lengua para no revelar con quién se encontraba Almeida, revelaba solo que ella “estaba con las niñas y no tenía tiempo de acercarme”, justificaba la vicealcaldesa para por haber saludado a su 'jefe'. Una conversación que, entre risas cómplices, dejaba entrever que había más en esa compañía de la que no se hablaba. Y de ello se daba cuenta la periodista Inmaculada Galván que hacía saltar los colores al alcalde.

“Aquí está saliendo todo…”, comentaba Galván entre risas nerviosas de los políticos. “Alcalde, te estás poniendo rojo”, continuaba la broma. No obstante, y como de costumbre, Almeida no soltó prensa y, con quién cenaba esta semana en la calle Galileo continúa siendo un misterio.