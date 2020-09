Begoña Villacís, en COPE: "Un tuitero dijo que los bolardos pintados podían ser peligrosos y tenía razón"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, para hablar sobre la polémica surgida este fin de semana que ha llevado a retirar los bolardos de la ciudad que estaban decorados como si fueran las pelotas de fútbol de LaLiga por el peligro a que la gente les diera patadas: “Podía apetecer darle al balón porque estaban muy bien pitados y vimos en redes sociales que eso podía ocurrir. Viendo eso, pensé que tenían razón y pedí que se retirase. Se retiraron en cuestión de horas. No ha habido ninguna lesión grave, los bolardos han estado cinco días y no ha habido ningún incidente, pero podía haber pasado porque la réplica era perfecta. No pasa nada por rectificar y hacerlo mejor”.

Villacís reconoció que decidó quitar los bolardos porque leyó a un tuitero quejarse del posible peligro y le hizo caso: "La acción no había costado nada a los madrileños, pero es verdad lo que decía el twitero, me pareció que tenía razón y le contesté diciéndole que tenía razón. La noticia es que el Ayuntamiento ha rectificado".

Tienes toda la razón. Los acabamos de retirar. pic.twitter.com/cDcOREk1VE — Begoña Villacís (@begonavillacis) September 13, 2020

Reconoce que es madridista

La vicealcaldesa habló sobre su madridismo y su afición por el fútbol: "Espero que Bale haga una mejor temporada este año. El Real Madrid nos tiene muy mal acostumbrados. Yo jugaba de defensa, en el equipo de mi colegio. Soy madridista pero no antiatlética, eso le molesta a Almeida. La verdad es que estoy triste porque Messi se quede".