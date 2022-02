Álex González se sincera sobre su relación con María Pedraza: "Estoy contando más que a mis amigos íntimos"

Álex González está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida. A su relación con María Pedraza, con la que ya no se esconde y con la que ha decidido vivir su amor con naturalidad pese a la expectación mediática que despierta cada uno de sus pasos, se unen los estrenos de dos de sus últimos trabajos en la pequeña pantalla.

Si hace unos días se estrenó - con un éxito aplastante - la segunda temporada de 'Toy Boy' (donde por cierto surgió la chispa con María) ahora llega su nuevo proyecto, 'Marea negra', una miniserie de cuatro episodios que podremos ver a partir de este viernes en Amazon Prime Video. Un thriller en el que no falta la acción ni la emoción y en el que Álex interpreta a un boxeador amateur con pocos recursos económicos que se mete a narcotraficante después de que le ofrezcan 700.000 euros por ponerse al mando de un buque lleno de droga.

Emocionado y convencido del éxito que tendrá 'Marea negra' el actor ha presentado la serie en un multitudinario estreno en el madrileño cine Capitol en el que, a pesar de que su relación está más que consolidada, no le acompañó María Pedraza, inmersa en el rodaje de su nuevo proyecto en Barcelona.

"Somos un equipo"

Cada vez más cómodo al hablar de la actriz, con quien mantiene una discreta relación desde mayo de 2021, Álex ha confesado que es una de las mejores críticas con su trabajo: "María tiene un ojo muy afilado en el trabajo y con lo joven que es, tiene mucho criterio. Me fío mucho de su criterio, me gusta el punto de vista que tiene para todo y en el trabajo también. Es muy sincera". "No es que me aconseje o no, somos un equipo. La amistad, como todo en la vida, todos aprendemos de todos y eso es lo bonito", nos explica cuando le preguntamos si su novia suele influir en él a la hora de preparar un personaje.

Reticente a confirmar que está enamorado de María aunque reconoce que es "tan importante el amor como la amistad", Álex nos invita a ver 'Marea negra' para no seguir hablando de su relación: "Te he contestado a todo, cariño mío. Te hablo encantado y te estoy contando más cosas que a mis amigos íntimos, pero hoy no pega", apunta con una sonrisa, intentando escapar de las preguntas sobre su novia.

Y cambiando de tercio porque cree que buscamos "tres patas" al banco para sonsacarle información sobre una historia de amor que cada vez nos gusta más, el actor nos ha hablado orgulloso de la nominación al Oscar de Penélope Cruz y Javier Bardem, con los que compartió mucho tiempo durante el año que duró su relación con Mónica Cruz. "Son un ejemplo y no solo en lo profesional. Creo que para todo el mundo es un ejemplo en lo personal, por la disciplina que tienen, lo duro que trabajan y con la normalidad que llevan todo y la humildad para normalizar algo tan grandioso como estar nominado a un Oscar", señala.