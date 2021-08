El alegato de Risto Mejide a favor de la salud mental que conmociona a la audiencia: "También es una lesión"

Risto Mejide ha vuelto a Cuatro después de recuperarse frente al coronavirus que le ha mantenido apartado de los medios durante varias semanas y lo ha hecho volviendo, como ya es habitual en él, hablando alto y claro sobre los temas de actualidad.

'Todo es verdad' abordó ayer el debate sobre la salud mental, abierto después de que la deportista olímpica Simone Biles, se retirara de la gran mayoría de las pruebas en las que competía por la "presión y la ansiedad" que estaba sufriendo los últimos días. Algo que, según ella, no le permitía continuar en la competición.





El alegato de Risto Mejide sobre la salud mental

"Biles ha abierto un debate social". Fueron las palabras empleadas por el presentador antes de comenzar el programa. "La mejor gimnasta estadounidense de todos los tiempos ha sido la protagonista de esta semana de los titulares en prensa. Lo deja por exceso de presión y ansiedad, esa gloria que se convierte en condena, cuando la mente es tu peor rival", explicaba el presentador.

No obstante, su discurso no había hecho más que empezar. Mejide aseguró que "es un tema incomprendido y afecta a miles de personas. No solo a los deportistas de élite, que hoy veremos casos concretos. Ellos son nuestra mejor versión, el escaparate en el que nos miramos. Les estamos viendo en los Juegos Olímpicos como superhéroes, que ganan medallas por hacer cosas imposibles pero la realidad es muy diferente y esconde mucho sufrimiento e incomprensión", continuó el presentador.

"Se entiende más una lesión en un tobillo que un problema de salud mental, que también es una lesión", lamentaba el conductor de 'Todo es verdad'. "¿Qué está ocurriendo entonces con la salud mental de todos nosotros? Ya os lo digo yo: no estamos bien. No estamos bien y va siendo hora de compartir y de decirlo alto y claro". A continuación Risto Mejide se ha preguntado "quién no tiene ansiedad" o "quién no ha pasado por tristeza o depresión".

"¿Quién no tiene un problema, con ese nudo que no sabe cómo deshacerlo? En España, los datos son muy preocupantes", ha concluido el presentador.





Risto Mejide, positivo en covid-19

Hace varias semanas, Risto Mejide llamó la atención de los espectadores con su ausencia en 'Todo es mentira'. El presentador de Cuatro tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo al dar positivo por coronavirus, una causa que ha abierto un autentico debate en redes sociales, ya que el comunicador se encontraba muy feliz por haber recibido las dos dosis de la vacuna.

Así lo comunicó Risto en sus redes sociales: "Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en COVID. Y lo que es peor, parte de mi familia también", contó, haciendo referencia a que su mujer, Laura Escanes, y su hija también habían dado positivo.

"Ahora sólo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo. Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros. Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, de momento los síntomas no son gran cosa, así que por favor vacunaos. Y por supuesto gracias a nuestra sanidad pública y a nuestros sanitarios, que son -de largo- lo mejor que tenemos en este país", comentó el publicista desde su cuenta de Instagram.