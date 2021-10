Alberto Chicote estremece a Nuria Roca al explicar la estafa que sufrió: "Me fui de cabeza a la policía"

El cocinero más televisivo de nuestro país, Alberto Chicote, ha sido uno de los invitados de Nuria Roca este domingo en el programa de La Sexta, 'La Roca'. El presentador de programas como 'Pesadilla en la cocina' o '¿Te lo vas a comer?' ha analizado diferentes aspectos de la actualidad, como el relacionado con la incesante subida del precio de la luz.

En este sentido, Chicote ha señalado que este problema afecta a todos los sectores de la población, y que debido a esta incesante subida se puede reflejar en la factura de ciertos productos, como puede ser el caso de la restauración.

Pero, en la entrevista también ha comentado un aspecto personal de su pasado que le afectó en primera persona, ya que Alberto Chicote fue víctima de una estafa relacionada con dietas milagros. "Han utilizado tu imagen para vender estos productos milagro por la jeta y engañando", comenzaba señalando Nuria Roca para introducir el tema.





"Según estábamos grabando el programa, de repente, me empezaron a llegar mensajes, por un lado, de gente desconocida por las redes sociales que me preguntaban si esa información era real. Hay gente que duda. Pero también me llegaron mensajes de familiares míos preguntándome si ese tipo de publicaciones falsas son verdad o si funcionan", empezó explicando Alberto Chicote.

También ha querido detallar en qué se basaba la estafa, algo que le sorprendió: "Me encuentro con una gente que tienen, ya no solamente el morro de decir que yo les recomiendo su producto, sino que construyen un guion en el que dicen que he sido demandado por una sociedad o asociación de nutriólogos".

En cuanto a las medidas que tomó, Chicote ha señalado a Nuria Roca que fue más allá de poner una denuncia, ya que se fue directamente a hablar con el jefe del grupo especialista que investiga este tipo de delitos: "Claro. Me fui de cabeza a la policía. No de cabeza a una comisaría, sino de cabeza a la persona que lidera el grupo especialista en control de este tipo de productos y de delitos".

Chicote explica a Nuria Roca la estafa que sufrió

Por último, Alberto Chicote ha querido demostrar su asombro por la cantidad de delitos parecidos que se han producido al respecto, llegando a señalar que estremecedora la cantidad de productos que son promocionados con estas técnicas: "Es estremecedora la cantidad de productos que tienen encima de la mesa de los que han ido retirando del mercado y que parece que son inacabables".

Alberto Chicote es uno de los cocineros más importantes y queridos de nuestro país. A su dilatada carrera delante de los fogones también se suma su gran recorrido en televisión, donde ha ido más allá de los programas de cocina, llegando a presentar las campanadas de Antena 3 junto a Cristina Pedroche en los últimos años.