Alberto Chicote se indigna al volver a ser víctima de una estafa: "Sigue habiendo malnacidos"

Alberto Chicote es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, sobre todo por sus capacidades tanto dentro de la cocina como delante de las cámaras. De hecho, se ha convertido en un rostro habitual de Atresmedia gracias programas como 'Pesadilla en la cocina', '¿Te lo vas a comer?' o 'Fuera del mapa', donde junto a un rostro conocido de nuestro país visita diferentes lugares con mucho encanto.

Por si fuera poco, también es la imagen de las Campanadas de Antena 3. Además, marcó un importante hito para su carrera en televisión y también para Atresmedia junto a la colaboradora de 'Zapeando'. El pasado 31 de diciembre, las campanadas de Antena 3 fueron las más vistas de nuestra televisión, superando con creces la emisión de la Televisión Pública por primera vez en la historia.

Es por esto por lo que su éxito y popularidad no ha dejado de crecer, tanto como cocinero como presentador o personaje público. No obstante, esto tiene también consecuencias negativas. El chef ha vuelto a ser víctima de una estafa en la que se recomienda a la población comprar bitcoin y ha tenido que denunciar el uso de su imagen para ello.

Tal y como se puede ver en la imagen que ha compartido Chicote desde sus redes sociales, la estafa consiste en una supuesta declaración del cocinero con la que anima a la gente a comprar esta moneda virtual. "El Gobierno está conmocionado. A. Chicote: ‘Compre bitcoin’", se puede leer, junto a una foto suya.

Consciente la repercusión que podía tener este anuncio al tener tantos seguidores, el chef quiso pronunciarse de inmediato desde su cuenta oficial de Twitter. "Definición gráfica de MÁS FALSO QUE UN EURO DE MADERA!", comenzaba aclarando, visiblemente molesto. "Sigue habiendo malnacidos que pretenden aprovecharse de la imagen de quienes NO AUTORIZAMOS su uso para, me imagino, ESTAFAR A LA GENTE", señalaba. "Si lo que venden es tan confiable como su publicidad, NI SE OS OCURRA PONER UN EURO", pedía a sus seguidores.

Si lo que venden es tan confiable como su publicidad, NI SE OS OCURRA PONER UN EU… pic.twitter.com/7KBQTQ8Rst — Alberto Chicote (@albertochicote) October 5, 2022









Otras estafas

Sin embargo, esta no es la primera vez que se usa la imagen de Chicote sin su autorización para promocionar campañas que resultan ser estafas. El pasado 2019, el presentador de laSexta ya se tuvo que pronunciar al ver cómo usaban su imagen, y la de otros famosos, para robar datos a usuarios a través de un enlace. Como consecuencia, el chef ya denunció en su momento que estaban usando su identidad para una estafa. "Esto es falso", dijo entonces para aclarar que no tenía nada que ver con “este supuesto chollo".

Además de otra estafa relacionada con las dietas milagro. "Según estábamos grabando el programa, de repente, me empezaron a llegar mensajes, por un lado, de gente desconocida por las redes sociales que me preguntaban si esa información era real. Hay gente que duda. Pero también me llegaron mensajes de familiares míos preguntándome si ese tipo de publicaciones falsas son verdad o si funciona", contaba en 'La Roca'.

"Me encuentro con una gente que tienen, ya no solamente el morro de decir que yo les recomiendo su producto, sino que construyen un guion en el que dicen que he sido demandado por una sociedad o asociación de nutriólogos". En cuanto a las medidas que tomó, Chicote explicó a Nuria Roca que fue más allá de poner una denuncia, ya que se fue directamente a hablar con el jefe del grupo especialista que investiga este tipo de delitos: "Claro. Me fui de cabeza a la policía. No de cabeza a una comisaría, sino de cabeza a la persona que lidera el grupo especialista en control de este tipo de productos y de delitos".

Esta denunciado hace tiempo. Pero parece que no hay manera… — Alberto Chicote (@albertochicote) January 24, 2022