Alberto Caballero despeja todas las dudas sobre el futuro de 'La que se avecina': "Seguiremos informando"

Buenas noticias para los fieles seguidores de ‘La que se avecina’. Desde hace meses, los espectadores se encuentran muy expectantes ante la continuidad de la ficción, dado que no sabían si la mudanza de los vecinos de Montepinar significaría su adiós definitivo. Si embargo, a pesar de que Telecinco va con retraso respecto a los últimos episodios de la temporada 12, Alberto Caballero ha anunciado que la renovación, finalmente, se llevará a cabo.

Como los años anteriores, la ficción volverá a contar con Mediaset para esta nueva etapa de la serie. La apuesta por la continuación es tal que se ha decidido ampliar la trama hasta 2024, por lo que, en un principio, los cómicos momentos de estos protagonistas podrán disfrutarse hasta una temporada 15, siendo la renovación de tres entregas más.

Alberto Caballero ha sido el encargado de dar esta gran noticia a los fans de la serie desde sus redes sociales: "Montepinarianos, ya os podemos dar buenas noticias: vamos a grabar la temporada 13 de 'La que se avecina' en 2022. Y la temporada 14 en 2023. Y la temporada 15 en 2024". "Ya tenemos nuevos platós donde estamos construyendo el nuevo edificio. Nuestras mentes enfermas ya están con los guiones. Seguiremos informando", zanjaba el guionista, dejando claro que ya están trabajando en ello y que podrán ver un nuevo edificio tras acabar con los antiguos decorados que formaban el Mirador de Montepinar.

Montepinarianos, ya os podemos dar buenas noticias: vamos a grabar la T13 de #LQSA en 2022. Y la T14 en 2023. Y la T15 en 2024. Ya tenemos nuevos platós donde estamos construyendo el nuevo edificio. Nuestras mentes enfermas ya están con los guiones. Seguiremos informando. — Alberto Caballero (@alber_caballero) January 20, 2022





De esta manera, la mítica urbanización ya es historia. No obstante, de esta manera, el creador de la ficción asegura que la serie tiene un futuro que se verá durante tres temporadas más. Meses atrás, Mediaset señaló que tenía en mente renovar ‘LQSA’ por una temporada más, siendo esta la 13ª, lo que corroboró Caballero. Es por esto por lo que nadie se esperaba poder seguir viendo la ficción hasta 2024.









Adiós al Mirador de Montepinar

A pesar de ello, la audiencia tendrá que enfrentarse a una serie renovada, ya que, aunque se mantendrá a gran parte del elenco, el edificio será completamente nuevo. Esto se debe a que Contubernio, la productora de ficción, no logró llegar a un acuerdo de renovación con el propietario del inmueble que acogía la ficticia urbanización. Cambiar el decorado por completo conlleva un gran gasto, por lo que no les hubiera merecido la pena hacerlo para una sola temporada. Por esto, es normal que se hayan decantado por la renovación de más de una tanda de episodios.

Por otro lado, ‘LQSA’ ya no se caracterizará por ser solo una serie en abierto, tal y como comenzó en la pequeña pantalla. La serie también se puede ver a través de Amazon Prime Vídeo gracias a la alianza que la plataforma mantiene con Mediaset. De esta manera, la serie no solo podrá verse en televisión y su permanencia ya no dependerá solo de los datos de audiencia.

Todavía quedan muchas incógnitas por resolver de cara a la renovación de ‘La que se avecina’ como dónde será su estreno o la fecha de lanzamiento de los episodios ya grabados y de los nuevos. No obstante, parece que habrá noticias pronto, dado que, tal y como ha señalado Caballero, “seguiremos informando”.