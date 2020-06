Aitor Trigos, el presentador que pasó de ganar millones a pedir trabajo "de lo que sea" en Twitter

Reza el dicho popular en La Manchuela que 'la mejor lotería: el ahorro y la economía'. Es algo que suelen repetir a las madres a esos hijos con tendencia a la mano suelta con el dinero.

Este dicho se podía haber aplicado a cantidad de personajes famosos, ya bien sean cantantes, músicos y personajes de la televisión, que consiguen hacerse con una fortuna tras un éxito repentino, pero que tras una mala gestión terminan peor que empezaron, arruinados y con una vida muy difícil que remontar.

Este es el caso vivido por Aitor Trigos Núñez. Quizás el nombre no suene a la primera, pero durante unos años fue una de las promesas más incipientes de la televisión, todo ello de la mano de Concha García Campoy en 'Las mañanas de Cuatro'. Tras un par de años de éxito en televisión, este vallisoletano entró en una espiral de despilfarro que le llevó a la ruina. Ahora, tras perder su último empleo como mozo de almacén por el coronavirus, Trigos busca trabajo de "lo que sea".

Aitor Trigos, a la derecha, con los miembros de los primeros programas de 'Las mañanas de Cuatro'Mediaset España

De la televisión a los infiernos, el terrible camino de Aitor Trigos

De ser una de las caras más reconocibles de Cuatro y presentar también el programa 'Amor en la red', Trigos desapareció de la noche a la mañana del panorama televisivo. Tras varios años sin noticias de su vida, reapareció en 'Sálvame' donde relató el calvario que había vivido tras una mala gestión, y también digestión, del éxito: "He tocado fondo. Me iba engañando a mi mismo con el dinero, que es lo que me cegó siempre porque me lo ponía todo muy fácil, e intento aparentar que tengo una buena situación económica cuando yo sabía que tenía todas mis cuentas bloquedas", comenzaba confesando.

"Hasta que llega un día, que tú sabías que iba a llegar porque no estás pagando la casa, y te encuentras con un precinto en la puerta, un desahucio. Ese es el peor momento que he pasado en mi vida", explicaba ese traumático episodio en su vida. "Fue una frustración muy grande, yo pensaba que me iban a llamar para volver a la tele, pero mi vida personal y mi vida profesional estaban tan unidas que, si hay una discusión en el plano personal, la hay en el plano laboral. Ese fue mi error, pero nadie es responsable de lo que me ha pasado, yo soy el único responsable de las decisiones que he tomado", reconocía su culpa por toda la situación vivida. Siempre quiso volver a la televisión, e incluso hizo el casting para presentar 'First Dates', un puesto que finalmente fue a parar a Carlos Sobera.

Aitor Trigos confiesa sus fracasos y ruina en 'Sálvame'Mediaset España

Trigos explica la dificultad de volver a televisión y como funciona ese mundo

Trigos se vio obligado a trabajar en trabajos de muy mala reputación para poder pagar sus deudas, llegando incluso a huir a Panamá a causa del nivel al que había llegado todo. En una entrevista a El Confidencial explicaba como había desembocado toda esa situación: "La televisión se mueve por contactos, si te vas desconectando de ellos te metes en un bucle que te aparta de esta profesión. No supe asimilar lo que me estaba pasando en mis años de mayor esplendor y viví una borrachera profesional provocada por la buena racha. Tengo la mayor parte de la culpa de no estar ahora en la pequeña pantalla. Entré en televisión cuando todavía funcionaba bien. El contrato que firmé en Antena 3 o el contrato que hice con Concha García Campoy o 'Amor en la red' eran contratos millonarios. Aparecí de la nada y ahora es como volver a empezar de cero pero con 16 años más", explicaba lamentándose.

Tras salir a la luz el estado crítico de Aitor, este consiguió hacerse con un puesto laboral de mozo de almacén, además de colaborar con una televisión local y participar en una obra de teatro.

El coronavirus le obliga a empezar de nuevo

Aitor Trigos, como muchos españoles, ha visto afectada su vida laboral a causa del coronavirus. A pesar de haber encontrado la estabilidad en una empresa como mozo de almacen, la crisis económica que ha venido acompañando al COVID-19 ha terminado por destruir su puesto de trabajo por lo que ha terminado en el paro. Ahora, después de malgastar los millones ganados en televisión, tras una vida traumática, y cuando parecía que comenzaba a ver la luz, vuelve a pedir trabajo en las redes sociales: "Gracias al coronavirus pasé de tener que hacerme indefinido como mozo de almacén al paro, sigo buscando, así que si alguien puede ofrecerme un trabajo de lo que sea... Pues aquí estoy disponible... Claro! Si es de lo mío en tv,( Reportero, redactor etc) pues mejor!".

Gracias al coronavirus pasé de tener que hacerme indefinido como mozo de almacén al paro, sigo buscando, así que si alguien puede ofrecerme un trabajo de lo que sea... Pues aquí estoy disponible... Claro! Si es de lo mío en tv,( Reportero, redactor etc) pues mejor! �� #Fase3pic.twitter.com/bpIoKGxTLP — Aitor Trigos Nuñez ® (@AitorTrigos) June 8, 2020

