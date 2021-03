Ágatha Ruiz de la Prada recula en su guerra con Juan del Val en El Desafío: "Espero que acepte mis disculpas"

Como consecuencia de su paso por 'El Desafío', Ágatha Ruiz de la Prada y Jual del Val no se encuentran en el mejor momento de sus relación al protagonizar una guerra abierta. Hace unas semanas, la diseñadora se mostró muy ofendida por la valoración que el juez del programa hizo sobre actuación de la icónica coreografía de la película 'La La Land', protagonizada por Emma Stone y por Ryan Gosling.

"Todo lo que ha pasado ha sido culpa mía por estar en ese programa y no haberme informado antes... ni siquiera sabía quién era el tal Juan del Val, que ahora parece que está de moda", comenzó diciendo para una entrevista a El Confidencial. La concursante aseguró que aceptó el reto porque le dijeron que cantaba bien "pero no, no es verdad, jamás he cantado".

"Y entonces se envalentonó en mi valoración y se le fueron un poco los papeles. Me metió un bocinazo que no veas... yo creo que fue por la presencia de Pilar Rubio. Me dijo que lo que había hecho era una puta mierda, que era un número infantil... Que sí, que estamos en televisión, pero no era necesario llegar a ese punto. Se puso muy tonto y estuvo muy mal, todo el mundo se quedó anonadado", aseguró la empresaria, tras señalar que del Val no le pidió perdón.

El toque musical de esta semana lo dará @agathardlp con el desafío “Lalaland" #ElDesafío5pic.twitter.com/DOVFZP0Ffp — El Desafío (@eldesafioA3) February 11, 2021

"Decidí entonces que me iba del programa, ya había tenido suficiente, pero me acojoné por el contrato que había firmado. Llamé a mi abogada para saber las condiciones, pero Jorge se portó muy bien y me dijo que por su parte no existía el contrato. Finalmente me convenció, pero yo ya me quedé sin ilusión. Aún estoy esperando que este imbécil me pida perdón", concluyó.

Dado el revuelo causado por las acusaciones de la Prada, del Val respondió a las críticas para quirar hierro al asunto: "El problema lo tiene ella conmigo y todo lo que dice que pasó, no pasó. Remito a la gente a ver el programa, ver su actuación y mi valoración. Tras eso, la gente puede pensar ya lo que quiera. Los hechos son difícil de discutir y como esto está grabado".

"Yo siempre he saludado a todo el mundo en el pasillo y es cierto que ella daba la vuelta a la cabeza para no decir ‘hola’. Yo no voy a juzgar ese comportamiento", reconoció tras asegurar que tiene "demasiada clase como para insultar a alguien".

"Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de bailar Lalaland” - @agathardlp está emocionada con su reto #ElDesafío5pic.twitter.com/kOQ1WExF7V — El Desafío (@eldesafioA3) February 11, 2021

El comunicado

A raíz de esto, este martes, ha sucedido un hecho que ha llamado mucho la atención de los seguidores del concurso de Antena 3. Después de negarse a ceder durante estos días atrás y de todo lo que ha dicho del juez del concurso, de la Prada ha utilizado su cuenta de Twitter para disculparse con del Val.

"Pido disculpas a Juan del Val por las declaraciones que hice en los medios de comunicación con relación a la valoración que realizó de mi actuación en el programa ‘El Desafío. Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas (ni siquiera en los cortes que la productora no emitió) y que mi reacción al respecto fue desmedida e injustificada. Espero que Juan pueda aceptar mis disculpas", escirbió la diseñadora, pidiendo así disculpas a del Val.

El tuit no ha tenido respuesta, sin embargo, aprece que el colaborador de 'El Hormiguero' ha aceptado sus disculpas, ya que ha retuiteado el comunicado que la empresaria ha hecho en la red social. Asimismo, Nuria Roca también ha compartido las palabras de Prada para que las vean todos sus seguidores.