Las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada sobre Franco que desatan la ira de Jorge Javier

Agatha Ruiz de la Prada dio mucho de que hablar ayer en el 'Sábado Deluxe'. Su mal relación con su ex, el reconocido periodista Pedro J. Ramírez fue uno de los temas más candentes a lo largo de la entrevista.

Pero esto no fue lo único que se puso “sobre la mesa”. Una de las cosas que más han sido comentadas por el espectadores del programa 'prime time' de los sábados en Mediaset fue su opinión respecto a la exhumación de Franco.

Este hecho será recordado por todos los españoles. Por aquel entonces, Sánchez aseguró que, a partir de la marcha de los restos mortales del dictador del Valle de los Caídos, el lugar simbolizaría el recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse. Adriana Lastra también celebraba el hecho e indicaba que “los demás que ladren”. En materia de memoria histórica, aseguraba que todavía quedaba mucho por hacer y que el proceso realizado era necesario para cerrar heridas y hacer que la democracia estuviese más consolidada y fuese más digna.

Y ese día, llegó. El 20 de octubre llegaba toda la maquinaria necesaria para la exhumación de Francisco Franco, mientras el Ejecutivo se comprometía a avisar a la familia de la fecha y hora concreta de la exhumación.

A las 14:50 horas ha entrado en El Valle maquinaria pesada para proceder a la profanación pic.twitter.com/OUm6zxhTpR — Valle de los Caídos (@hospederiavc) October 20, 2019

Finalmente, se produjo el 24 de octubre. Los restos mortales de Franco abandonaban el Valle de los Caídos tras más de 40 años al grito de 'Viva Franco' y pocos momentos después, sus familiares acudían al cementerio de Pardo-Mingorrubio para inhumarlo. Así lo criticaba Francis Franco: “No es más que un impúdico circo mediático, que solo busca propaganda y rédito electoral. Queremos agradecer de corazón a los miles de españoles que durante todo este tiempo nos ha trasladado muestras de apoyo”.

Ágatha Ruiz de la Prada sobre la exhumación de Franco

Sobre este hecho histórico que se retransmitió en directo en televisión y a través de todos los medios ha querido hablar en el 'Sábado Deluxe', Ágatha Ruiz de la Prada, que acudía al programa junto a su hija Cósima Ramírez. En plató se vivió un momento incómodo y un tanto tenso por la visión que la diseñadora tiene del dictador Francisco Franco y de las últimas noticias relacionadas con este personaje histórico. “Me he peleado con mucha gente a raíz de que hablara de Franco en mi anterior 'Deluxe'. No sabía que aún existían tantos franquistas en España”, aseguraba.

Vídeo

La ex mujer de Pedro J. Ramírez indicó en el programa que conduce Jorge Javier Vázquez que no le gustó nada cómo llevó a cabo el Gobierno de Sánchez la exhumación del dictador. Una opinión, no obstante, que era respaldada por una de las colaboradoras más relevantes del espacio, María Patiño. No sucedió lo mismo con Vázquez, que no acató esa defensa indirecta del dictador y cargaba con las declaraciones de Ágatha.

No obstante, Kiko Matamoros se convirtió en el colaborador que más criticó la etapa franquista en directo, aprovechando las palabras de la diseñadora: “Las víctimas de ese señor (se refirió a Franco) se merecían, por los menos, el respeto de esta sociedad, y de ninguna manera, dejarlo reposar en el mismo sitio donde asesinó a personas que dejaron su vida por defender la libertad, la igualdad, la democracia y los derechos humanos”, aseveraba Matamoros. Una opinión, muy aplaudida y repudiada a partes iguales por todos los espectadores del programa.