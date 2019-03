La advertencia de Ana Rosa en mitad del programa: “Mejor no tocamos el tema”

El Real Madrid fue eliminado nueve años después en octavos de final de la Liga de Campeones, en la noche más negra del dominador del torneo, remontado por un Ajax exultante que sacó a relucir todos los defectos de un equipo a la deriva, descompuesto, que en seis días se despidió de todo.

Fin a la temporada. A inicios de marzo. La caída sin red de un Real Madrid sin referentes, se recrudeció en su competición fetiche. Se jugó todo a una carta y esta vez perdió. El campeón se descompone. Cayó con estrépito, dilapidó su ventaja de Amsterdam por una profunda depresión que arrasa con todo, incluido con un Solari sentenciado que acelera la construcción de un nuevo proyecto. Nuevo entrenador y reestructuración profunda de la plantilla.

Se escuchaban más a 4.000 holandeses en la grada que a 76.000 madridistas. Ni noche de Copa de Europa, ni recibimiento previo, ni nada.

En 'El programa de AR', se estaban mostrando imágenes de los hinchas del Ajax por Madrid cuando Ana Rosa espetó un “¿quién se hace responsable de esto?”, le preguntaba a Joaquín Prat.

La presentadora, reconocida seguidora del Atlético de Madrid, no quiso hacer sangre pero si soltó un “¿a quién haces responsable de esto?”.

“Entiendo que quien ha hecho la planificación de la plantilla esta temporada. Mejor no me tires de la lengua”, respondía el presentador, aficionado del Real Madrid. “Yo estoy calladita. El que ha dado el paso al vídeo has sido tú y yo decía que mejor no tocáramos este tema", comentaba Ana Rosa.

"¿Quién se hace responsable de esto?", preguntaba la presentadora a Joaquín @PratSandberg tras la semana del Real Madrid #AR6M https://t.co/AoPeBZ3zpv — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 6 de marzo de 2019

El aficionado ve de frente la realidad y acude a un nuevo capítulo de sufrimiento, con poca esperanza en la resurrección. Este año con menos argumentos que nunca para aferrarse al milagro. El Real Madrid más endeble de la última década, con más derrotas.