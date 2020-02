Adara responde a la carta de amor de Gianmarco y esta es su sorprendente reacción

La historia de amor entre Adara y Gianmarco sigue viento en popa, y más aún, después de que haya contestado a la carta de amor que le envió la semana pasada el italiano desde la casa. Adara ha llegado una noche más a la gala de ‘El tiempo del descuento’ con la intención de explicar sus sentimientos por Gianmarco. La ganadora de 'GHVIP' ha sido muy clara: “Siento algo muy fuerte, nunca me ha pasado. Le miro, me pierde su mirada, su olor, pero me pasa lo de siempre, que no quiero hacer daño”. Y se ha mostrado realmente nerviosa mientras Gianmarco leía la carta:

Adara en su carta: "Esta vez será diferente, no dudes"#TdelDescuentoGala4 pic.twitter.com/PWooKGIG7u — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 2, 2020

¡¡¡Esta, sin duda, es LA CARTA!!! ��



�� si te ha ENCANTADO #TdelDescuentoGala4 pic.twitter.com/UwRu7A420D — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 2, 2020

Gianmarco contesta a la carta de Adara y nos dice esto:



�� si MUERES de amor #TdelDescuentoGala4 pic.twitter.com/BxDQ2qad64 — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 2, 2020

“Tengo una familia, tengo un hijo, me da miedo la situación. Pero lo que yo siento está ahí, y es algo increíble, no puedo negarlo”, ha explicado Adara muy emocionada.

LA CARTA ANTERIOR

La polémica relación que surgió de 'Gran Hermano VIP' entre Adara y Gianmarco sigue dando mucho de qué hablar. Gianmarco, que concursa de nuevo en el programa de 'Telecinco', 'El tiempo de descuento', hizo un ademán de abrir su corazón y expresar sus sentimientos hacia la ganadora de 'GH VIP'.

Adari nos ha leído un fragmento de lo que le está escribiendo a Gianmarco en su carta



? si mueres de amor #TdelDescuentoGala3 pic.twitter.com/Fq7HoMROfL — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) January 27, 2020

Gianmarco envió una carta a Adara con la intención de demostrar lo que siente por ella. La ganadora del concurso leyó algún fragmento en directo, en el plató, junto a Jorge Javier Vázquez. Un momento realmente emotivo en el que Adara leyó poco a poco cada frase, emocionada.

Jorge: "Al final de la carta pone: 'Ti amo, tu Adari'"#TdelDescuentoGala3 pic.twitter.com/bNFTPZSTUx — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) January 26, 2020

En un momento dado, cuando el presentador se dio cuenta, y viendo que Adara no lo leía, comentó algo muy relevante de la misiva. "Al final de la carta pone: 'Ti amo, tu Adari'", ha comentado entre risas Jorge Javier.

Adara, a Gianmarco: "Te estoy esperando y mis sentimientos hacia ti no han cambiado"#TdelDescuentoGala3 pic.twitter.com/acmw3fxXdR — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) January 26, 2020

Tras leer la carta, Adara ha querido enviar un mensaje a Gianmarco: "Te estoy esperando y mis sentimientos hacia ti no han cambiado". A su vez, desde dentro de la casa, Gianmarco hacía unas declaraciones muy similares. "Estando aquí dentro recuerdo muchos momentos y quería escribirlos y que ella vea que los recuerdo", explicaba Gianmarco.