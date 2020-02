Shakira y Jennifer López convierten la Super Bowl en una fiesta latina

La Super Bowl LIV se volvió a convertir en un evento que congregó a más de 180 millones de espectadores a lo largo de todo el mundo. Más allá de lo deportivo, este evento se caracteriza por su multimillonario bloque de anuncios y por el show musical del intermedio.

Tras 54 años, la organización elegió a Shakira y a Jennifer López como maestras de ceremonias. Las dos 'veteranas' artistas prometieron realizar un show con grandes connotaciones latinas en modo de homenaje a sus raíces y no decepcionaron.

El césped del Hard Rock Stadium de Miami mandó a los jugadores de fútbol americano al descanso, y se llenó personas que formaban parte del show, la mayor concentración de personas en un césped de estadio durante un descanso de este evento. Todas esas personas para participar en 'la fiesta' que tenían organizadas Shakira y Jennifer López.

El estadio se convirtió en una pista de baile que inauguró Shakira, en una plataforma que en su suelo estaba compuesto por pantallas para hacer más espectacular las actuaciones de la colombiana y de la estadounidense de raíces puertorriqueñas.

Rodeada de una multidad, de bailarines y de fuegos artificiales, Shakira comenzó cantando la versión en inglés de 'Loba'. A este tema le siguieron ocho estribillos de las canciones más reconocibles de la artista de Barranquilla entre los que no faltó uno de sus primeros hits como 'Whenever, Wharever'. Tramos con violines, guitarras electricas, músicas orientales o bailes del vientre, todo ello empaquetado en 5 minutos frenéticos donde Shakira demostró que la edad no le pasa factura a pesar de cumplir ese mismo día 43 años.

Tras poner en movimiento a todo el mundo era el turno para Jennifer López, que recordemos cuenta con 50 años, y a pesar de ello mostró un despliegue físico digno de una atleta. Con canciones de lo más movidas, y con coreografías espectaculares con barra americana incluída, López dio un recital de ritmos latinos, dance y urbanos.

La norteamericana con raíces puertorriqueñas, apostó por las canciones más nuevas de su repertorio y también clásicos como 'Waiting For Tonight' que desató la nostalgía y las ganas de bailar de más de uno.

Ambas artistas, en sus actuaciones en solitario quisieron contar con invitados latinos. En el caso de Shakira, el invitado fue Bad Bunny interpretando un remix de 'Me gusta' y 'Chantaje' en español. López eligió a J Balvin para darle este toque de reggeatón a la noche y hacer un remix de su famoso 'El Anillo'.

Tras lucirse cada uno por su lado, llegó el momento bonito de la actuación. Sonaba 'Let's Get Loud' en voces de un coro de niñas encabezadas por la hija de Jennifer López y Marc Anthony, Emme Maribel Muniz, mientras que en el suelo se proyectaba el símbolo del género femenino. En ese momento aparecía López con un abultado abrigo con la bandera de Puerto Rico y comenzaba la fiesta conjunta de 'JLo' y Shakira.

Todo el estadio era una fiesta y sonaba a dúo el 'Waka-Waka', la canción oficial del Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010. Finalmente la actuación llegaría a su final con ritmos latinos de salsa y baile por parte de las dos mientras gritabas consignas como "Fuerza latinas".

Las autoridades informan: registrado un terremoto de magnitud 10 en todo el planeta.

La causa: Shakira y Jennifer López. #VamosSuperBowl pic.twitter.com/UDNOlQORp3 — Movistar+ (@MovistarPlus) February 3, 2020

Una actuación que no ha dejado indiferente a nadie y que ha recibido multitud de felicitaciones por su colorido, por su tono festivo y por eso ritmos latinos que pusieron a bailar más de 180 millones de espectadores, y Jennifer López y Shakira demostrando que por ellas el tiempo no pasa igual que por el resto de los humanos.